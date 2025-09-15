Γιώργος Μαζωνάκης: Ανακοινώθηκε συνεργασία - έκπληξη με τον Φοίβο Δεληβοριά

Το πρόσωπο των ημερών είναι ο Γιώργος Μαζωνάκης που απασχολεί σχεδόν καθημερινά τις εκπομπές και τα δημοσιεύματα μετά τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο, την αντιπαράθεση με την οικογένειά του και τις μηνύσεις που κατέθεσε εις βάρος τους.

Ο Φοίβος Δεληβοριάς αποκάλυψε μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο facebook ότι η συνεργασία τους είναι προ των πυλών και φυσικά οι διαδικτυακοί του φίλουν ενθουσιάστηκαν με τα νέα και σχολίασαν ότι περιμένουν αυτή την συνάντηση πώς και πώς.

«Πώς θα σας φαινόταν αν η παράστασή μας της Τετάρτης 1 Οκτωβρίου γινόταν στην «Ταράτσα του Μαζώ»; Νομίζω δεν χρειάζεται να πω περισσότερα. Κάτι μαγικό έρχεται, «ένα θαύμα» που λέει κι ο φίλος μου. Στο Άλσος θα περασουμε παρέα αυτό το στάδιο, γιατί ανήκουμε σε μας -και στα όνειρά μας» έγραφε στην λεζάντα των φωτογραφιών που ανήρτησε στο facebook ο Φοίβος Δεληβοριάς.

Θυμίζουμε ότι η γνωριμία τους μετράει χρόνια και μάλιστα δεν είναι η πρώτη φορά που θα συνεργαστούν, καθώς πριν κάποια χρόνια είχαν βρεθεί μαζί στα «Νούμερα», στην μουσική κωμωδία της ΕΡΤ, με την υπογραφή του Φοίβου Δεληβοριά και ο τελευταίος είχε ραπάρει με το πασίγνωστο «Gucci φόρεμα», ενώ ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε ερμηνεύσει διασκευές των επιτυχιών του σε τζαζ ήχους.