«Ανήκω σε μένα»: Σείστηκε το πλατό του The Voice κατά την είσοδο του Γιώργου Μαζωνάκη

Ο Γιώργος Μαζωνάκης κατάφερε για ακόμη μια φορά να συγκεντρώσει όλα τα βλέμματα πάνω του στην πρεμιέρα του The Voice , αποσπώντας το πιο θερμό και παρατεταμένο χειροκρότημα της βραδιάς. Από την πρώτη στιγμή που έκανε την είσοδό του στο λαμπερό πλατό, η ατμόσφαιρα γέμισε με τον μοναδικό του αέρα και την εκρηκτική του προσωπικότητα. Τον καλωσόρισε με ενθουσιασμό ο παρουσιαστής Γιώργος Καπουτζίδης, ενώ λίγο αργότερα οι συνάδελφοί του, Χρήστος Μάστορας και Πάνος Μουζουράκης, του επιφύλαξαν μια μεγάλη και συγκινητική αγκαλιά, δίνοντας το στίγμα της φετινής σεζόν: ένταση, πάθος και δυνατές στιγμές.



Η εμφάνιση του Γιώργου Μαζωνάκη συνοδεύτηκε από τους γνώριμους ήχους του τραγουδιού «Ανήκω σε μένα και στα όνειρά μου», ένα κομμάτι που δεν είναι απλώς επιτυχία, αλλά και προσωπικό του μανιφέστο. Ο καλλιτέχνης που έχει μάθει να μην ακολουθεί κανέναν κανόνα, αλλά να χαράζει τον δικό του δρόμο, θύμισε για άλλη μια φορά ότι η μουσική του ταυτότητα είναι αδιαπραγμάτευτη. Το κοινό σηκώθηκε όρθιο, αποθεώνοντάς τον, ενώ οι κριτές φάνηκαν ενθουσιασμένοι με την ενέργειά του.

Η επιστροφή του Μαζω

Δεν ήταν όμως μια απλή τηλεοπτική στιγμή. Ήταν η επιστροφή ενός ανθρώπου που τα τελευταία χρόνια δεν φοβήθηκε να μιλήσει ανοιχτά για τις δυσκολίες που πέρασε. Η προσωπική του περιπέτεια –οι στιγμές που χρειάστηκε να αποτραβηχτεί, να παλέψει με τους δικούς του δαίμονες και να επαναπροσδιορίσει τον εαυτό του– έκαναν το χειροκρότημα της πρεμιέρας ακόμα πιο δυνατό. Γιατί δεν ήταν μόνο για τον τραγουδιστή που ξέρει να ξεσηκώνει τα πλήθη, αλλά και για τον άνθρωπο που στάθηκε όρθιος, που βγήκε πιο δυνατός και που συνεχίζει να εμπνέει.



Η είσοδός του στο The Voice δεν σηματοδοτεί απλώς την παρουσία ενός ακόμα coach. Συμβολίζει την επιστροφή ενός καλλιτέχνη που ανήκει στη δική του πορεία, στα δικά του όνειρα και –όπως λέει το τραγούδι του– πρωτίστως στον εαυτό του. Ένα ξεκίνημα που άφησε το κοινό με την αίσθηση ότι η φετινή σεζόν θα έχει περισσότερη ένταση, συναίσθημα και, φυσικά, πολλή… «Μαζωνάκη».