Οι νικητές του ΣΚ: Νίκος Μάνεσης, Ναταλία Γερμανού, «Voice» και «Φαντάσματα»

Πολλές εκπομπές διαφόρων τυπολογιών αγωνίζονται για να κερδίσουν το τηλεοπτικό κοινό. Αν και βρισκόμαστε στο ξεκίνημα της φετινής σεζόν έχουν ήδη αρχίσει να ξεχωρίζουν κάποιοι και να έχουν πάρει ένα προβάδισμα.

Τα νούμερα του Σαββάτου 27 Σεπτεμβρίου

Η πρωινή ζώνη είναι από τις πλέον ανταγωνιστικές, όχι μόνο τις καθημερινές, αλλά και τα Σαββατοκύριακα. Ο Νίκος Μάνεσης και η εκπομπή «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» στον ALPHA κινήθηκε στο 15,5% στο γενικό σύνολο και στο 10,4% στο δυναμικό κοινό. Η Σίσσυ Χρηστίδου με το «Χαμογέλα και πάλι» χάρισε στο MEGA 12,4% στο σύνολο και 12% στους 18-54 χρόνων. Οι «Δεκατιανοί» του ΣΚΑΪ με τους Γιώργο Γρηγοριάδη και Γιάννη Πιτταρά έκαναν 12,6% στο σύνολο και 7,8% στο δυναμικό κοινό. Πτώση είχε η Ελένη Τσολάκη αφού το «Πρωινό Σαββατοκύριακο» κράτησε τον ΑΝΤ1 στο 7,5% τόσο στο σύνολο, όσο και στο δυναμικό κοινό. Αντίθετα το «Ραντεβού το ΣΚ» με τους Λάμπρο Κωνσταντάρα και Ιωάννα Μαλέσκου στο OPEN άγγιξε το 5% στο σύνολο και το 4% στους 18-54 χρόνων.

Στη μεσημβρινή ζώνη η επιστροφή της Ναταλίας Γερμανού με καλεσμένο τον Βασίλη Μπισμπίκη ανέβασε το «Καλύτερα δε γίνεται» του ALPHA στο Νο1 με 15,9% στο σύνολο και 15,3% στο δυναμικό κοινό. Αντίθετα το «Weekend Live» του ΣΚΑΪ με τους Δημήτρη Πανόπουλο και Μάρτζι Λαζάρου έκανε 8% στο σύνολο και 4,4% στους 18-54 χρόνων.

Το βράδυ έκανε πρεμιέρα το «The Voice of Greece » με το κοινό να περιμένει να δει την επιστροφή του Γιώργου Μαζωνάκη στην TV μετά την περιπέτεια με το Δρομοκαΐτειο. Το τάλεντ σόου του ΣΚΑΪ ήταν Νο1 στη ζώνη του με 21,5% στο γενικό σύνολο και 14,9% στα δυναμικά κοινά.

Τα νούμερα της Κυριακής 28 Σεπτεμβρίου

Η εκπομπή «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» του ALPHA είχε πρωτιά και στο σύνολο με 17,1% και στο δυναμικό κοινό με 16,7%. Το «Χαμογέλα και πάλι» του MEGA είχε μια μικρή πτώση κάνοντας 11,6% στο σύνολο και 10,4% στους 18-54 χρόνων. Οι «Δεκατιανοί» του ΣΚΑΪ κράτησαν το κοινό τους με 12,4% στο σύνολο και 7,9% στο δυναμικό κοινό, όπως και το «Πρωινό Σαββατοκύριακο» του ΑΝΤ1 που είχε 7,1% στο σύνολο και 7,3% στο δυναμικό κοινό, αλλά και το «Ραντεβού το ΣΚ» στο OPEN που έπιασε 5,1% στο σύνολο και το 4% στους 18-54 χρόνων.

Στη μεσημβρινή ζώνη το «Καλύτερα δε γίνεται» του ALPHA διατήρησε την πρωτιά του με 15,5% στο σύνολο και 14,9% στο δυναμικό κοινό, σε αντίθεση με το «Weekend Live» του ΣΚΑΪ που έπεσε στο 6,5% στο σύνολο, αλλά ανέβηκε στο 6,6% στους 18-54 χρόνων.

Το βράδυ είχαν πρεμιέρα τα «Φαντάσματα» στο STAR και πήραν όλο το χρήμα! Η κωμική σειρά με τους Έλλη Τρίγγου και Ορφέα Αυγουστίδη έπιασε 15,3% στο γενικό σύνολο και 18,4% στους 18-54 χρόνων. Αντίθετα το «The Voice of Greece» κέρδισε πρωτιά στο γενικό σύνολο με 21,1%, αλλά έκανε 13,4% στα δυναμικά κοινά.