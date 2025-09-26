Τηλεοπτικές πρεμιέρες Πέμπτης 25/9: Έσκισε η Μαρία Κίτσου με τη μικρή Ναυσικά στο «Να με λες μαμά»

Η συγκινητική ιστορία του μικρού κοριτσιού που κακοποιείται λεκτικά και σωματικά στο σπίτι της κέντρισε το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού το βράδυ της Πέμπτης 25 Σεπτεμβρίου. Η δραματική σειρά «Να με λες μαμά» μπήκε στην τηλεοπτική ζωή μας και έφερε στο προσκήνιο ένα θέμα που δυστυχώς είναι καθημερινότητα σε κάποια σπίτια στην Ελλάδα κι όμως τα στόματα δεν ανοίγουν, ή ανοίγουν όταν πια είναι πολύ αργά.

Η σειρά, που έκανε πρεμιέρα με διπλό επεισόδιο, ανέβασε τον ALPHA 21,9% στο γενικό σύνολο του κοινού και στο 18,4% στο δυναμικό κοινό ηλικίας 18-54 χρόνων. Η Μαρία Κίτσου, αλλά και η μικρή πρωταγωνίστρια, Ναυσικά Κοκοτά έκλεψαν την παράσταση!

Το ντέρμπι τώρα ξεκινά

Το MEGA μετέδωσε μόνο ένα επεισόδιο από τη δραματική σειρά του «Η γη της ελιάς» που φέτος διανύει την τελευταία της σεζόν και όπως είναι λογικό έχει παρουσιάσει -από πέρσι ήδη- σημάδια κόπωσης στο τηλεοπτικό κοινό.

Παρόλα αυτά, το επεισόδιο της Πέμπτης 25/9 κράτησε το κανάλι της Συγγρού στο 15% στο σύνολο του κοινού και στο 12,1% στο δυναμικό κοινό, η σειρά δηλαδή αύξησε λίγο τα ποσοστά τηλεθέασής της, σε σχέση με την προηγούμενη μέρα, ίσως και λόγω έλλειψης νέου επεισοδίου του «Grand Hotel» στον ΑΝΤ1.

Πάντως τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου κάνει πρεμιέρα στο MEGA η κωμική σειρά «Hotel Ελβίρα» και η τράπουλα θα μοιραστεί και πάλι, χώρια που ακόμη δεν έχουν ξεκινήσει και οι βραδινές δραματικές σειρές του καναλιού που θα διασπάσουν εκ νέου τις προτιμήσεις των τηλεθεατών. Το ντέρμπι του prime time έχει μεν ξεκινήσει, δεν έχει όμως κορυφωθεί…