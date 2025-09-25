«Να με λες μαμά» - Ναυσικά Κοκοτά: Το κοριτσάκι που κλέβει την παράσταση στη νέα σειρά του ALPHA

Η Ναυσικά Κοκοτά, ένα κορίτσι της ηλικίας της, χαρούμενο, γλυκό, πανέξυπνο, κοινωνικό και πολύ ταλαντούχο, είναι η μικρή πρωταγωνίστρια του «Να με λες μαμά», της σειράς του ALPHA που κάνει πρεμιέρα απόψε 25/9 στις 21.00 με διπλό επεισόδιο και θα μας σοκάει, θα μας αγγίξει, θα μας συγκινήσει.

Η μικρή Ναυσικά μίλησε με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή για τον ρόλο της Ιωάννας, ενός κοριτσιού που κακοποιείται από τη μητέρα της και τον σύντροφό της, μέχρι που η Ξένια (Μαρία Κίτσου) βρίσκεται στο δρόμο της και τη βάζει στην καρδιά της. Στόχος και ανάγκη ζωής της Ξένιας γίνεται η προστασία αυτού του αθώου κι απροστάτευτου κοριτσιού. Θέλω της, να τη μεγαλώσει σαν δικό της παιδί και να της προσφέρει τη θαλπωρή και την αγάπη που της αξίζει.

Πόσο έχει αλλάξει η καθημερινότητά σου μετά από τη σειρά;

«Η καθημερινότητά μου κυλάει όπως πριν… Έχει συμβεί κάνα δυο φορές να με σταματήσουν για αυτόγραφο. Την πρώτη φορά ενθουσιάστηκα και είπα ουάου, με αναγνώρισαν! Μου έλεγαν ότι θα δουν τη σειρά, ότι είμαι πολύ ωραία και έκλεινε εκεί το θέμα. Προς το παρόν η υποκριτική είναι το «χόμπι» μου, δεν ξέρω εάν θα ασχοληθώ με αυτό, αλλά ξέρω ότι αυτή εμπειρία θα μείνει για πάντα μέσα μου».

Πώς προέκυψε το ενδιαφέρον σου για την υποκριτική;

«Έβλεπα σίριαλ, μου άρεσαν οι ηθοποιοί, το ζήτησα από τη μαμά μου κι έγιναν όλα μαγικά! Είχα αρκετό άγχος. Μετά από το πρώτο casting σκέφτηκα ότι υπάρχει περίπτωση να μην με ήθελαν, όχι γιατί δεν είμαι καλή, αλλά γιατί δεν τους ταιριάζω. Η πρώτη μου δουλειά στην τηλεόραση ήταν στη διαφήμιση. Ήταν κουραστικό, αλλά ταυτόχρονα και πολύ ωραίο. Και το θέατρο μου αρέσει πάρα πολύ. Βλέπω θεατρικές παραστάσεις. Τώρα έχω ξεκινήσει πρόβες για ένα μιούζικαλ με βυζαντινή μουσική».

Πώς ένιωσες όταν ενημέρωσαν τη μητέρα σου ότι θα είσαι στη σειρά;

«Ειλικρινά, όταν το έμαθα άρχισα να πηδάω από τη χαρά μου, γιατί δεν περίμενα να βγάλω ένα τόσο καλό αποτέλεσμα! Πέντε μήνες διήρκεσαν τα γυρίσματα. Δεν είχα άγχος με τα λόγια… Το δύσκολο στις σκηνές ήταν ότι έπρεπε να νιώθω πράγματα, που δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι μπορεί κάποιο παιδί να τα νιώσει. Προσπάθησα να μπω στον ρόλο της Ιωάννας και να νιώσω όπως θα ένιωθε. Πριν ξεκινήσουμε τη σκηνή γελάγαμε, οπότε ήμουν μια χαρά.

Θα ήθελα να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ, διότι εάν δεν ήταν εκείνη δε νομίζω ότι θα το έκανα αυτό. Και μπράβο για το κουράγιο της. Και τώρα το κατάλαβα ότι όλα αυτά που μου δίνει κάθε μέρα, δεν είναι αυτονόητα. Τα θεωρούσα αυτονόητα αλλά δεν είναι».

Πώς ήταν η συνεργασία με την Κίτσου;

«Με τη Μαρία Κίτσου, για κάποιον λόγο, ήταν σαν να είχαμε ένα σύνθημα μεταξύ μας, αλλά όχι με λόγια, με τις ματιές, σαν να μας μας ένωνε ένα αόρατο σχοινί και συνεργαζόμασταν άψογα. Πάντοτε κάναμε μια πρόβα οι δυο μας, καμιά φορά τη ρώταγα τη γνώμη της πώς να πω κάτι που δεν ήξερα. Γενικά ήμασταν δεμένες. Και τώρα είμαστε, η αλήθεια είναι».

Πόσο έχει αλλάξει η καθημερινότητά σου μετά από τη σειρά;

«Η καθημερινότητά μου κυλάει όπως πριν… Έχει συμβεί κάνα δυο φορές να με σταματήσουν για αυτόγραφο. Την πρώτη φορά ενθουσιάστηκα και είπα ουάου, με αναγνώρισαν! Μου έλεγαν ότι θα δουν τη σειρά, ότι είμαι πολύ ωραία και έκλεινε εκεί το θέμα. Προς το παρόν η υποκριτική είναι το «χόμπι» μου, δεν ξέρω εάν θα ασχοληθώ με αυτό, αλλά ξέρω ότι αυτή εμπειρία θα μείνει για πάντα μέσα μου».