Ιβάν Σβιτάιλο: «Η μητέρα μου πήρε πολλά ρίσκα για να με μεγαλώσει και αυτό με έχει διαμορφώσει»

Ο Ιβάν Σβιτάιλο μίλησε στην εκπομπή «Super Κατερίνα» για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε η μητέρα του για να τον μεγαλώσει, καθώς επίσης και για το πώς ο ίδιος βλέπει τις γυναίκες χάρη σε εκείνη και στον χαρακτήρα της.

«Είναι πολύ δυναμική γυναίκα η μητέρα μου. Πήρε πολλά ρίσκα, με μεγάλωσε μόνη της και αυτό με έχει διαμορφώσει. Από τον τρόπο που και εγώ αντιμετωπίζω τις γυναίκες, μέσα από τις κόρες μου επίσης ανακαλύπτω τις γυναίκες με έναν διαφορετικό τρόπο.

Καταλαβαίνω τη δύναμη που κουβαλάτε, είτε με τη μητρότητα, είτε με ένστικτα. Είμαστε πολύ διαφορετικοί και αυτό πρέπει να το αποδεχόμαστε. Είμαστε δύο διαφορετικοί μηχανισμοί. Η μητρότητα και γενικά η λέξη γυναίκα για μένα είναι ένα θαύμα. Παρατηρώ πώς η γυναίκα μου φροντίζει τα μωρά. Δεν θα είχα τις αντοχές της. Η συνέπεια της, η αντοχή της».

Τα αυτοάνοσα και η προσφυγιά

Ο Σβιτάιλο αναφέρθηκε και στην κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης όπου μεγάλωσε και όλα όσα επακολούθησαν. «Μέχρι και αυτοάνοσα έπαθα όταν συνέβησαν όλα αυτά. Η μητέρα μου ήταν καθηγήτρια και δεν πληρωνόταν. Όταν καταρρέει ένα σύστημα δημιουργούνται προβλήματα γι’ αυτό και πολλοί άνθρωποι της πρώην Σοβιετικής Ένωσης τότε κατέφευγαν σε άλλες χώρες. Εγώ με τη μητέρα μου ήρθαμε στην Ελλάδα το 1995, ήμουν 10 χρονών».

«Η κατάληξη ενός τέρατος είναι να μπει στο κλουβί του»

Ο ηθοποιός μίλησε και για τη δραματική σειρά του ALPHA «Να με λες μαμά», εκεί όπου υποδύεται τον πολύ κακό χαρακτήρα, Τόλη Καραδήμο. Ο Σβιτάιλο αποκάλυψε πως μετά το φινάλε των γυρισμάτων επέλεξε να τον ξεχάσει τον ήρωα που κλήθηκε να ερμηνεύσει. «Ήξερα εξαρχής ότι θα ήταν κάτι πολύ σκληρό. Ότι πρέπει να διαμορφώσω έναν χαρακτήρα που δεν θα ευχόμουν ποτέ να μου συμβεί. Δεν θα ήθελα να μπω ποτέ σε αυτά τα παπούτσια, αλλά έπρεπε. Ευτυχώς αυτό είναι μια μυθοπλασία, δεν υπήρχε μια προϋπάρχουσα κατάσταση.

Ήταν δύσκολη διαδικασία και ευτυχώς δεν κράτησε πολύ. Μετά από δέκα μέρες δεν θυμόμουν καν το όνομα του ήρωα. Το πέταξα από πάνω μου μόλις τελείωσαν τα γυρίσματα. Είναι χρήσιμο να βγαίνουν αυτοί οι χαρακτήρες, να επικοινωνούν με το ευρύ κοινό, δηλαδή. Να καταλαβαίνουμε ότι αυτές οι καταστάσεις δεν είναι μακριά από εμάς. Μπορεί να είναι στο δίπλα σπίτι, στη δουλειά σου, στον δρόμο. Και δεν αφορά μόνο την κακοποίηση των παιδιών, αλλά γενικά την κακοποίηση. Και μέσα σε αυτή τη συνθήκη υπάρχει η αδιαφορία του κόσμου.

Αν θέλουμε να περάσουμε ένα μήνυμα είναι το να καταλάβει ο κόσμος ότι δεν πρέπει να αδιαφορεί. Να έχει τα αυτιά του τεντωμένα και με θάρρος να παίρνει τη σωστή απόφαση και να το ξεσκεπάσει. Εύχομαι να τιμωρηθεί ο Τόλης. Οποιοσδήποτε και ειδικά ο Τόλης, η κατάληξη ενός τέρατος είναι να μπει στο κλουβί του. Η σειρά είναι ένα κοινωνικό δράμα και φανερώνει όλες τις διαστάσεις της κοινωνίας μας, του συστήματος. Το ότι η αστυνομία στηρίζει τον Τόλη, δεν σημαίνει ότι είναι έτσι όλη η αστυνομία».