Μαρία Κίτσου: «Έβριζε και χτυπούσε μάνα και παιδί, πήρα τηλέφωνο την αστυνομία και τον έπιασαν»

Η Μαρία Κίτσου πρωταγωνιστεί στη νέα δραματική σειρά του ALPHA «Να με λες μαμά» η οποία καταπιάνεται με την παιδική κακοποίηση και την ενδοοικογενειακή βία. Η ηθοποιός ήταν καλεσμένη στη «Super Κατερίνα» και μίλησε για τη συνεργασία της με τη μικρή Ναυσικά, τη συμπρωταγωνίστριά της στη σειρά.

«Δεν ήταν εύκολο να συμπρωταγωνιστήσω με ένα παιδί σε ένα τόσο δύσκολο θέμα. Η Ναυσικά είναι ένα παιδί θαύμα. Έχει μία υπέροχη μητέρα που την καθοδήγησε πολύ όμορφα να μπει σε αυτή την ιστορία, γιατί είναι ένα μικρό παιδί που έπρεπε να διαχειριστεί κάτι πάρα πολύ σκληρό με το οποίο δεν έχει έρθει αντιμέτωπο, ούτε είχε καμιά μνήμη πάνω σε αυτό. Ήμασταν μαζί συνέχεια στα γυρίσματα, έδινε η μία στην άλλη. Μπήκα πολύ βαθιά σ’ αυτό».

«Το θεωρώ υποχρέωσή μας»

Η ηθοποιός, που έχει ευαισθητοποιηθεί πολύ σε θέματα κακοποίησης, αποκάλυψε την αντίδραση που είχε όταν άκουσε καβγάδες σε διπλανό διαμέρισμα. «Στον περίγυρό μου όχι, δεν έχω ακούσει κάποιο περιστατικό κακοποίησης. Αυτό το ζήτημα με ενδιαφέρει προσωπικά πολύ κι έχω έρθει σε επαφή με το Ίδρυμα Ελίζα γιατί θέλω πολύ να βοηθήσω σε τέτοιες περιπτώσεις.

Μία φορά ήμουν σε ένα φιλικό σπίτι κι άκουσα από τον φωταγωγό έναν πατέρα -ο Θεός να τον κάνει- που έβριζε και χτυπούσε τη μάνα και το παιδί. Ούρλιαζε το παιδί, ούρλιαζε η μάνα και αυτός να βρίζει χυδαία. Πήρα κατευθείαν την αστυνομία, γιατί ήμουν στα Εξάρχεια και πραγματικά πήγαν και τον έπιασαν.

Το θεωρώ υποχρέωσή μας, ούτε καν, το αυτονόητο! Όταν ακούσουμε, όταν αντιληφθούμε κάτι, είτε είμαστε γείτονες, είτε είμαστε συγγενείς πρέπει οπωσδήποτε να πάρουμε τηλέφωνο την αστυνομία, το Χαμόγελο του Παιδιού, υπάρχουν και άλλες πολλές οργανώσεις για να σώσουμε αυτές τις παιδικές ψυχές. Γιατί αυτά τα τραύματα δεν επουλώνονται ποτέ».