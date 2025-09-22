Μαρία Κίτσου: «Πρέπει να μιλήσουμε επιτέλους για την παιδική κακοποίηση»

«Η καρδιά επιλέγει ποιον θα πει παιδί της». Η νέα δραματική σειρά του ALPHA «Nα με λες μαμά», σε σκηνοθεσία Αντώνη Αγγελόπουλου, κάνει πρεμιέρα την Πέμπτη, στις 21.00 με διπλό επεισόδιο! Έχοντας σαν όχημα το πολύ καυτό θέμα της παιδικής κακοποίησης, λέει την ιστορία μιας γυναίκας που ανταποκρίνεται στις σιωπηλές κραυγές για βοήθεια ενός κακοποιημένου κοριτσιού και ταυτόχρονα εστιάζει στο συγκινητικό θέμα των σχέσεων μητέρας - κόρης. Όμως, παρά το βάρος της συγκεκριμένης θεματικής, ο πυρήνας αυτής της δραματικής σειράς είναι η «αγάπη».

Μην κρατάμε το στόμα μας κλειστό

Η κάμερα της «Super Κατερίνα» βρέθηκε στην αβάν πρεμιέρ της σειράς και μίλησε με τον σκηνοθέτη, τη Μαρία Κίτσου, αλλά και τη μικρή Ναυσικά που παίζει το κοριτσάκι που κακοποιείται στο σπίτι της. «Η σειρά πραγματεύεται ένα πάρα πολύ δυνατό θέμα, την παιδική κακοποίηση. Προσπάθησα να δώσω όσο πιο πολύ αλήθεια γινόταν σε αυτό» υπογραμμίζει ο σκηνοθέτης, Αντώνης Αγγελόπουλος. «Είχα την τύχη και τη χαρά να συνεργαστώ με εξαιρετικούς ηθοποιούς…Το μήνυμα που θα πάρει ο κόσμος είναι ότι δεν πρέπει κανένας όταν αντιλαμβάνεται τέτοιες καταστάσεις να κρατάει το στόμα του κλειστό. Γιατί μπορούμε να προλάβουμε πολλά πράγματα».

«Γονέας δεν είναι αυτός που σε γεννάει»

«Είπα αμέσως το ναι! Ήταν εγγύηση όλοι οι συντελεστές και πιο πολύ το θέμα της παιδικής κακοποίησης που έρχεται στη επιφάνεια. Ένα θέμα το οποίο πρέπει να θιχτεί και με σύγχρονο τρόπο, ώστε ο κόσμος να ταρακουνηθεί. Πρέπει να μιλήσουμε επιτέλους γι’ αυτό, να μην κλείσουμε το στόμα, να μην κλείσουμε την πόρτα, τα μάτια. Και πρέπει κάτι να κάνουμε» αναφέρει η Μαρία Κίτσου. «Γονέας δεν είναι αυτός που σε γεννάει, γονέας είναι αυτός που σε αγαπάει, σε μεγαλώνει, πονάει για σένα, κλαίει για σένα, χαίρεται για σένα, είναι υπερήφανος για σένα. Και δεν σε αφήνει ποτέ να χύσεις ούτε ένα δάκρυ» προσθέτει.

«Ένα μήνυμα στα παιδιά»

Η μικρή Ναυσικά Κοκοτά υποδύεται τη μικρή Ιωάννα στη σειρά, με τρόπο εξαιρετικά πειστικό κι άμεσο. «Όταν έμαθα το σενάριο στεναχωρήθηκα, ιδιαίτερα όταν κατάλαβα ότι αυτά τα περιστατικά συμβαίνουν σε κάποια παιδιά… Μετά τη σκηνή, το ξεπερνούσα. Και μέσα από τη σειρά προσπαθώ να δώσω ένα μήνυμα στα παιδιά αυτά που το ζουν και να τους πω να μιλήσουν!» λέει με την παιδική αθωότητα που τη διακρίνει.