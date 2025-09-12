Τρικαλιώτη - Χρυσοστόμου: Ο θάνατος τους χωρίζει - Ζευγάρι για λίγο σε νέα σειρά του ALPHA

H Θεοδώρα (Πέγκυ Τρικαλιώτη) και ο Γεράσιμος (Γιώργος Χρυσοστόμου) είναι ένα ζευγάρι αγαπημένο. Μένουν σε ένα χωριό στον Όλυμπο με τα πέντε τους κορίτσια. Οι δυσκολίες της ζωής είναι πολλές, όμως σύντομα όλα θα πάρουν ακόμη χειρότερη τροπή…

Μετά τον θάνατο του πατέρα τους, μία μία οι κόρες της αρχίζουν να φεύγουν από το σπίτι και η Θεοδώρα καλείται να το διαχειριστεί και να μάθει να υπάρχει μέσα από αυτές τις «απώλειες».

Η νέα δραματική σειρά του ALPHA «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι», που βασίζεται στο ομώνυμο best-seller της Λένας Μαντά, κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου στις 21.00, με διπλό επεισόδιο και μία συγκλονιστική ιστορία γεμάτη έρωτα, πάθη και μυστικά.

Θρήνος στην οικογένεια

H Τρικαλιώτη ενσαρκώνει τη Θεοδώρα, μια γυναίκα δυναμική και αφοσιωμένη στην οικογένειά της. Είναι η σιωπηλή δύναμη που κρατά την οικογένεια ενωμένη θυσιάζοντας προσωπικές επιθυμίες για το καλό των παιδιών της. Χάνει τον άντρα της, Γεράσιμο, σε νεαρή ηλικία και καλείται να μεγαλώσει τις 5 κόρες της με τη βοήθεια της μητέρας της, Ιουλίας.

Είναι μια γυναίκα που βιώνει τη χαρά, τον πόνο και τις ανατροπές της ζωής με αξιοπρέπεια, κρύβοντας τις ανησυχίες και τις θυσίες της πίσω από ένα ήρεμο και γλυκό χαμόγελο. Με καρτερικότητα και απέραντη στοργή, παλεύει να προστατεύσει τις κόρες της από τις δυσκολίες της ζωής, ενώ ταυτόχρονα προσπαθεί να τους μεταδώσει αξίες και αρχές.

Παρόλο που φαίνεται εύθραυστη και γλυκιά, η Θεοδώρα διαθέτει ατσάλινη θέληση. Είναι η πυξίδα των παιδιών της, ο συνδετικός κρίκος που, παρά τις καταιγίδες που έρχονται, φροντίζει να κρατά την οικογένεια όρθια. Οι επιλογές της, άλλοτε επιβεβλημένες από τις κοινωνικές συνθήκες κι άλλοτε από την ίδια την αγάπη της, διαμορφώνουν τη μοίρα τόσο της ίδιας όσο και των παιδιών της, χαράσσοντας μια πορεία γεμάτη συγκίνηση, πόνο, αλλά και στιγμές απόλυτης τρυφερότητας.

Θάνατος από σηψαιμία

Ο Χρυσοστόμου παίζει τον Γεράσιμο, τον άντρα της Θεοδώρας, που είναι εργατικός, δίκαιος, αλλά και ομορφόπαιδο. Αγάπησε τη γυναίκα του βαθιά και μαζί έκαναν πέντε κόρες. Ποτέ δεν τον πείραξε που δεν ήρθε γιος. Όταν μολύνεται το πόδι του, αρνείται να το κόψει, αφού έχει στο μυαλό του τους ανάπηρους πολέμου και δεν αντέχει στην ιδέα να μείνει σακάτης, μισός, λειψός. Συνειδητά και με το κεφάλι ψηλά, πεθαίνει από σηψαιμία στα 46 του, το 1942…