«Να μ’ αγαπάς»: Αγάπη, απώλειες και μυστικά - Πρεμιέρα απόψε 6/10 στις 20.00 στον ALPHA

Η αγάπη δεν είναι ποτέ απλή και οι επιλογές δεν είναι ποτέ εύκολες. Η νέα καθημερινή σειρά «Να μ’ αγαπάς» (ALPHA, 20.00) μας μεταφέρει στο παρελθόν, μα και στο παρόν και παρουσιάζει μια συγκλονιστική οικογενειακή ιστορία. Το κανάλι της Κάντζας έχει παράδοση στις καθημερινές σειρές που παίζουν σε αυτή τη ζώνη και με το νέο του project επιχειρεί ακριβώς αυτό: να διατηρήσει το κοινό και γιατί όχι να το αυξήσει κιόλας!

Μαθαίνουν την αλήθεια

Η σειρά ξεκινά στη Θεσσαλονίκη όπου τα δίδυμα νεαρά αδέλφια Φωτεινή (Ειρήνη Αγγελοπούλου) και Λευτέρης (Κώστας Νικούλι), μαθαίνουν τη στιγμή του θανάτου της γιαγιάς τους ότι η -εξαφανισμένη μετά τη γέννηση τους- μητέρα τους Ζωή (Στεφανή Καπετανίδη), βρίσκεται στο Ναύπλιο. Συγκλονισμένα, εγκαταλείπουν την πόλη τους με σκοπό να βρουν τη μητέρα τους και να μάθουν την αλήθεια για το παρελθόν.

Την ίδια στιγμή ο νεαρός Ορφέας Καλλιγάς (Μιχαήλ Ταμπακάκης) φθάνει από το Βερολίνο στην Ελλάδα προκειμένου να παραβρεθεί στα εγκαίνια του νέου ξενοδοχείου του πατέρα του Θεόφιλου Καλλιγά (Στάθης Σταμουλακάτος) στο Ναύπλιο.

Ο άγνωστος άντρας

Στην αργολική γή, η Ζωή Καλλιγά, ο σύζυγός της Θεόφιλος και η οικογένεια τους υποδέχονται τον Ορφέα. Κανείς δε γνωρίζει όμως το σχέδιο του Θεόφιλου και της ξαδέλφης του Σοφίας (Ελισάβετ Μουτάφη) να παντρέψουν τον Ορφέα με την ξαδέλφη του Άννα (Μέγκι Σούλι), η οποία όμως αρνείται τη συμμετοχή της στο σχέδιο της μητέρας και του θείου της. Την ίδια στιγμή ο άγνωστος σε όλους Άγγελος Μανιάτης (Δημήτρης Αλεξανδρής) φθάνει και αυτός στο Ναύπλιο, γίνεται μάρτυρας των όσων εξελίσσονται στα εγκαίνια του νέου ξενοδοχείου των Καλλιγά, και αποκαλύπτει το λόγο που τον φέρνει πίσω στη γενέθλια γη…

Στη σειρά πρωταγωνιστούν οι: Δημήτρης Αλεξανδρής, Στεφανή Καπετανίδη, Στάθης Σταμουλακάτος, Ελισάβετ Μουτάφη, Μιχαήλ Ταμπακάκης, Κώστας Νικούλι, Ειρήνη Αγγελοπούλου, Αλέξανδρος Πιεχόβιακ, Μέγκι Σούλι, Γιώργος Τριανταφυλλίδης, Αντριάνα Ανδρέοβιτς, Αλίνα Κωτσοβούλου, Ειρήνη Τσέλλου, Μαρίλια Μητρούση. Στο ρόλο της Νικαίτης η Μάνια Παπαδημητρίου. Το σενάριο υπογράφει ο Γιώργος Μακρής και τη σκηνοθεσία ο Γιώργος Παπαβασιλείου.