Νίκος Μουρατίδης: «Το θέμα του Μαζωνάκη είναι πολύ σοβαρό και το έχουν κάνει τσίρκο»

Ο Νίκος Μουρατίδης μίλησε στο «Happy day» για τον Γιώργο Μαζωνάκη που τον ξέρει από μικρό παιδί και όλο αυτό που έχει συμβεί με την περιπέτειά του με το Δρομοκαΐτειο. «Τον Μαζωνάκη τον ανακάλυψα το ’92, 20 χρόνων παιδάκι ήταν και τον έκανα super star από το μηδέν! Αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή με στεναχωρεί πάρα πολύ. Ο Γιώργος θα μπορούσε να κάνει πολύ σπουδαία καριέρα.

Θεωρώ υπεύθυνη για όλο αυτό που έχει συμβεί την οικογένειά του και δεν μπορώ να ακούω υποκρισίες, ότι ανησυχούν και τέτοια. Θα μπορούσαν να ανησυχήσουν και πριν 10-20 χρόνια, γιατί δεν ανησύχησαν τότε και ανησύχησαν τώρα; Μόλις δηλαδή ο Μαζωνάκης ανακάλυψε τις ατασθαλίες που γίνονται στα οικονομικά του.

Η μπριζόλα… σόλα

Τα αδέλφια είχαν πάρα πολύ καλή σχέση μεταξύ τους και ο Γιώργος ήταν κυρίως δεμένος με τη μάνα του. Θυμάμαι την έπαιρνε τηλέφωνο και του μαγείρευε και μετά ασυνόδευτο ταξί του έστελνε το φαγητό, μια ψητή μπριζόλα ας πούμε. Να ήταν και κάποιο φαγητό περίπλοκο… Δηλαδή έπρεπε να του ψήσει τη μπριζόλα η μάνα του στη Νίκαια και να τη στείλει στον περιφερειακό του Λυκαβηττού. Μέχρι να φτάσει είχε γίνει και λίγο σαν σόλα!

«Δεν μου αρέσει πάνω στη σκηνή»

Εκείνη την εποχή ήταν μια οικογένεια με έναν ήσυχο πατέρα, μια μητέρα πολύ εξωστρεφή που ερχόταν στις πρεμιέρες του Μαζωνάκη, ανέβαινε στα τραπέζια και χόρευε τσιφτετέλια. Η μικρή αδελφή, η Μαρία, ήταν goth και punk και η Βάσω η οποία ήταν πάρα πολύ ψυχρή… Μετά βίας ούτε που να με φτύσει.

Βλέπω διάφορα βίντεο που ανεβαίνουν στα social media. Δεν μου αρέσει η συμπεριφορά του πάνω στη σκηνή, το πώς ντύνεται, το πώς κινείται, το πώς παραπατάει, καθόλου δεν μου αρέσει… Ούτε η όψη του μου αρέσει έτσι όπως έχει γίνει.

Διάβασα πρόσφατα ότι η οικογένειά του τον κατηγορεί ότι είναι χρήστης ουσιών και τα κάνει όλα αυτά για να τον προφυλάξει. Το θεωρώ υποκρισία. Αν ήθελε να τον προφυλάξει από τις ουσίες, μπορούσε να το κάνει και πριν κάποια χρόνια, όχι τώρα… Το θέμα του Μαζωνάκη είναι πολύ σοβαρό και το έχουν κάνει τσίρκο! Μία λύση υπάρχει τώρα για τον Γιώργο, να κάνει μια αποχή, ένα χρονικό διάστημα και να κάνει ένα restart».