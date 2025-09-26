Βάλια Χατζηθεοδώρου: «Έχω βρεθεί σε σχέση χειραγώγησης, άντεξα έναν χρόνο σε αυτή»

Η Βάλια Χατζηθεοδώρου βρέθηκε στον καναπέ της εκπομπής «Buongiornο» και μίλησε ανοιχτά για την κακοποιητική σχέση που είχε επιτρέψει να μπει στη ζωή της. «Έχω βρεθεί σε σχέση χειραγώγησης. Η αλήθεια είναι πως είναι δύσκολο να μπορέσεις να βρεις τον εαυτό σου και να μαζέψεις τα κομμάτια σου… Το καταλαβαίνεις όταν συμβαίνει.

Δεν είναι μόνο το να σου πει ότι δεν είσαι όμορφη, αυτό έρχεται μετά. Είναι το δεν είσαι τόσο ικανή και μέσα εκεί μπαίνουν το δεν είσαι όμορφη, δεν είσαι ψηλή… Η κακοποίηση έχει πολλά πόδια. Όταν σε έναν άνθρωπο φέρεσαι με αυτόν τον τρόπο που συζητάμε, είναι κακοποιητικό, είναι χειριστικό και θέλει δύναμη να μπορέσεις να βρεις τα πατήματά σου και τον εαυτό σου και να πεις μέχρι εδώ είμαι. Το άντεξα έναν χρόνο, αλλά κι αυτό μες στη ζωή είναι…

«Έχεις χάσει τον εαυτό σου»

Οι δικοί μου άνθρωποι είναι πάντα εκεί να με βοηθούν για όλα! Τα λέω όλα στους φίλους μου. Δεν θα με κρίνουν, αλλά θα μου πουν καταλαβαίνεις ότι αυτό είναι 1, 2, 3 και καταλαβαίνουμε ότι μπορείς να θέλεις τον χρόνο σου. Έτσι σε βοηθάνε με το να μην σε πιέζουν και να μην μπεις στη διαδικασία να τα κρύβεις, να μην το περνάς μόνη σου, να μην ντρέπεσαι. Με βοήθησαν πολύ οι φίλοι… Μου είπαν Βάλια, η συνθήκη είναι αυτή, εσύ έχεις χάσει τον εαυτό σου, αλλά θα το βρούμε μαζί.

Η… μαϊμού

Τώρα είμαι εδώ και έναν χρόνο μόνη μου, νομίζω συνειδητά. Είχα το σύνδρομο της… μαϊμούς! Είναι αυτό που από τη μία σχέση πάμε στην άλλη και πιάνουμε το ένα κλαδάκι και το άλλο κλαδάκι… Νιώθουμε -και καλά- πιο δυνατές όταν είμαστε μαζί με κάποιον σύντροφο. Είχα λοιπόν αυτό στο κεφάλι μου και αποφάσισα να σταματήσω να είμαι μαϊμού και να πω ότι θα πρέπει να κάτσεις μόνη σου και να βρεις ποια είσαι, να σε αγαπήσεις, να σε συμπαθήσεις και πάει καλά! Με βρίσκω και μ’ αρέσει αυτό».