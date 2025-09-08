Η υπόθεση Μαζωνάκη και το στίγμα της ψυχικής υγείας

Στο κομμάτι «Ώρες Μικρές», ο Γιώργος Μαζωνάκης μιλά για την «ταραγμένη μου ψυχή».

Ο εγκλεισμός του δημοφιλούς καλλιτέχνη για κάποια 24ωρα στο Δρομοκαΐτειο αποτέλεσε αντικείμενο συζήτησης στις περισσότερες παρέες και έφερε ξανά στο προσκήνιο το ζήτημα της ψυχικής υγείας αλλά και το στίγμα με το οποίο συχνά έρχονται αντιμέτωποι άνθρωποι που υποφέρουν.

Διαβάστε τι αναφέρει στο Cretalive ο τ. Πρόεδρος του Τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης