Πασχάλης: «Τι σας νοιάζει αν βάφω τα μαλλιά μου; Αν δεν σας αρέσει, μην σας αρέσει»

Δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής Happy Day έκανε ο Πασχάλης και σχολίασε μεταξύ άλλων και το τραγούδι του Ακύλα, εξηγώντας ότι του άρεσε περισσότερο η σκηνική του παρουσία στο βίντεο που είδαμε από την ΕΡΤ όταν μας σύστηνε τα 28 τραγούδια.

«Μόλις τον πρωτοείδαμε να χορεύει και να τραγουδάει μπροστά σε ένα μικρόφωνο, στα μαύρα έτσι όπως ήταν με τα γυαλιά με εντυπωσίασε πολύ περισσότερο απ’ ό,τι η εμφάνιση του στον Α’ Ημιτελικό. Ας το λάβει, όπως θέλει ο Ευαγγελινός αυτό.

Σαν τραγούδι, το «Ferto», δεν είναι και καμιά σπουδαία σύνθεση κατά τη μουσική μου άποψη. Αλλά, έχει μία ιδέα και μία πρόταση και ίσως είναι η μοναδική πρόταση σ’ αυτά τα 14 τραγούδια που άκουσα χθες. Γιατί όλα τα άλλα, δεν μου είπανε τίποτα καινούργιο. Mου είπανε συνηθισμένα πράγματα και μάλιστα αρκετά από αυτά μου φάνηκαν ότι ήταν και AI» υποστήριξε ο τραγουδιστής.

Μίλησε όμως και για τον ρόλο του παππού: «Νομίζω ότι ο άνθρωπος όταν γίνεται παππούς ολοκληρώνει την ευτυχία της ζωής του. Είναι μεγάλη υπόθεση να γίνεις παππούς. Δεν κάνω όλα τα χατίρια στα εγγόνια μου, κάνω αυτά που πρέπει».

Και όταν ρωτήθηκε αν βάφει τα μαλλιά του απάντησε: «Εγώ υπηρετώ αυτό που θέλει ο κόσμος. Τώρα για το αν βάφω τα μαλλιά μου θα πω ότι και να τα βάφω τι σας νοιάζει; Αν δεν σας αρέσει, μην σας αρέσει».