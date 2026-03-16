Πασχάλης: «Μόνο δικαστικά αναγνώρισα το παιδί - Δεν μου δόθηκε δικαίωμα επανεξέτασης DNA»

Ο Πασχάλης μίλησε ανοιχτά στην Έλενα Παπαβασιλείου και στο «EQ» του Action 24 για την εξωσυζυγική σχέση που είχε και το παιδί που απέκτησε εκτός γάμου, μια ιστορία που έγινε αντικείμενο σχολιασμού (και χλευασμού) σε εκπομπές, περιοδικά, επιθεωρήσεις και παραλίγο να τινάξει την οικογένειά του στον αέρα. «Δεν είχα σχέση… Συνεύρεση… Ακόμη παραμιλάει η Ελλάδα γι’ αυτό! Τι σημασία έχει; Μας επηρέασε αρνητικά πάρα πολύ. Μέχρι τώρα μας βασανίζει. Αλλά δεν θα ήθελα να πω περισσότερα πράγματα. Θα ήθελα να πω ότι σε λίγο, το λίγο δεν ξέρω πόσο θα είναι, αλλά περιμένουμε μεγάλες ανατροπές και μεγάλες εκπλήξεις.

Από την πρώτη στιγμή εγώ ζητούσα μία διασταύρωση του DNA που έγινε. Και όσα δικαστήρια και αιτήματα έγιναν για να επαναλάβουμε αυτό το DNA, δεν μας δόθηκε το δικαίωμα να κάνουμε ένα δεύτερο DNA, να δούμε. Δικαστικά το παιδί αναγνωρίστηκε, ναι, μόνο δικαστικά. Η δύναμή μου είναι ότι έχω μία οικογένεια πολύ κοντά μου. Η οικογένεια μου γνωρίζει τι συμβαίνει, τι συνέβη. Η οικογένεια μου είναι μαζί μου και με στηρίζει.

«Μια τσιγγάνα προέβλεψε την καριέρα μου πριν γεννηθώ»

Στην κουβέντα του με την Έλενα Παπαβασιλείου, ο Πασχάλης μοιράστηκε μια οικογενειακή του ιστορία. «Όταν ήταν αρραβωνιασμένοι οι γονείς μου, πήγαν στις Σέρρες σε μία πανήγυρη και τους είδε μία τσιγγάνα, πλούσια όμως, με βραχιόλια, με χρυσά και τους λέει να σας πω τη μοίρα σας. Η μάνα μου τον τραβάει τον πατέρα μου να φύγουν. Βλέπει η τσιγγάνα τη μητέρα μου στο μέτωπο και της λέει διάφορα και όλα βγήκαν! Αλλά το πιο σημαντικό είναι το εξής. Ότι η τσιγγάνα είπε στη μητέρα μου ότι: εσύ θα κάνεις με αυτόν τον άνθρωπο πέντε παιδιά και τρία μισά! Η μάνα μου ταράχτηκε.

Η μάνα μου έκανε πέντε παιδιά και τρεις αποβολές. Λοιπόν, αυτά ήταν τα μισά. Και της είπε ότι: από τα πέντε παιδιά σου, το ένα όπου πηγαίνει θα το χειροκροτούν! Δεν ήταν μάγισσα γυναίκα, είχε απλά αυτή την ανόραση και είπε στη μάνα μου τη μοίρα της. Η μάνα μου έλεγε: θα κάνω κανέναν υπουργό. Στα 18 μου έγραψα το Σχολείο, έγραψα τον Τρόπο με επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος, στα καλά καθούμενα. Μπογιατζής ήμουν, ούτε μουσικός ούτε τίποτα. Δεν ήθελα να γίνω καλλιτέχνης ποτέ και τραγουδιστής, με τίποτα. Όμως, την εποχή εκείνη που ήμουνα εγώ, 16 χρόνων, 17, η μόδα των συγκροτημάτων τότε επηρέασε πάρα πολύ τη ζωή μου».