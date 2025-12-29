Πασχάλης: «Με το τραγούδι Τρόπος, κάναμε κυριολεκτικά επανάσταση στην Ελλάδα»

Ο Πασχάλης ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;» και αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην ελληνική ποπ μουσική, σημαντικό μέρος της οποίας υπήρξε και εκείνος με το συγκρότημα των Olympians. «Το 1966, όταν πρωτοβγήκαμε οι Olympians και κάναμε τον πρώτο μας δίσκο, τον “Τρόπο”, έκανε κυριολεκτικά επανάσταση. Εκείνες οι εποχές δεν περιγράφονται εύκολα. Ήταν μια μόδα πανελλήνια, αλλά και παγκόσμια με τα συγκροτήματα».

«Όλοι άκουγαν κάποιον ραδιοπειρατή»

«Σε όλη την Ελλάδα ακουγόταν ο “Τρόπος” από τους ραδιοπειρατές και καθιερώθηκε ένα άλλο είδος μουσικής. Και αυτό το είδος είναι η ελληνική ποπ μουσική. Μόλις κυκλοφόρησε το τραγούδι υπήρχε η συγκυρία των ραδιοπειρατών εκείνη την εποχή που ήταν πολύ βοηθητική για εμάς. Ήρθε σαν δώρο. Ήταν νέα παιδιά που έκαναν εκπομπές και όλοι άκουγαν κάποιον ραδιοπειρατή. Έτσι γεννήθηκε αυτό το είδος».

«Ελληνικά είναι τώρα αυτά;»

«Ο τρόπος που τραγουδούσα τα τραγούδια μου, τα ελληνικά λόγια, ήταν αυτός που κέρδισε το κοινό. Τα άκουγε όπως άκουγε και τα ξένα, χωρίς να του είναι όμως ξένα. Στόχος μας ήταν τα τραγούδια μας να μιλήσουν στην καρδιά και στα συναισθήματα γενικότερα! Από εκεί ξεκινούν όλα. Όλα τα συγκροτήματα μόλις άκουσαν τους Olympians είπαν: “ελληνικά είναι τώρα αυτά;” αλλά το κύμα ήταν τόσο μεγάλο που άρχισαν να σκέφτονται κι εκείνοι να γράψουν ελληνικά τραγούδια».