Πασχάλης: «Έκλεισα τα 79, δεν γυμνάζομαι απλά προσέχω τη διατροφή μου, δεν πίνω και δεν καπνίζω»

Μια εφ' όλης της ύλης συνέντευξη έδωσε ο Πασχάλης, που ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Happy Day» και μίλησε για την κόρη του, την σύζυγό του Αλίκη, αλλά και την πορεία του.

«Κλείνω 60 χρόνια στο τραγούδι, δεν έχω λείψει ποτέ από τη σκηνή, είμαι συνεχώς παρών. Σε όλη αυτή την πορεία υπάρχουν διακυμάνσεις, δεν γίνεται να είσαι συνεχώς πρώτος στην επικαιρότητα», εξήγησε.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης ανέφερε: «Έκλεισα τα 79, δεν γυμνάζομαι απλά προσέχω τη διατροφή μου. Δεν τρώω γλυκά, τρώω πολλά φρούτα, δεν πίνω και δεν καπνίζω. Από τον ύπνο μου είμαι ευχαριστημένος, έξι ώρες μου είναι αρκετές».

Μίλησε όμως και για την σύζυγό του λέγοντας: «Η Αλίκη είναι τόσα πολλά χρόνια μαζί μου και έχει βιώσει τον τρόπο που ζει ένας καλλιτέχνης, αλλά και τις εκδηλώσεις θαυμασμού που δέχεται».

Ο Πασχάλης αναφέρθηκε και στα παιδιά του: «Η κόρη μου είναι σπουδαία συνθέτης στο εξωτερικό, στη Γαλλία. Έδωσε δύο φορές Πανελλήνιες για τη νομική. Τη δεύτερη φορά μας είπε ότι δεν θέλει να γίνει δικηγόρος, αλλά μουσικός. Σπούδασε, πήρε τα πτυχία της και σήμερα είναι μουσικοσυνθέτης. Από μικρή ηλικία φαινόταν ότι έχει ταλέντο. Η κόρη μου είναι σε σχέση με ένα εξαιρετικό παιδί, είναι Γάλλος και ασχολείται με τη γραφιστική. Ο γιος μου είναι αρχιτέκτονας και είμαι πολύ περήφανος για τα παιδιά μου».