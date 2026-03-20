Γεράσιμος Γεννατάς: «Υπάρχουν άνθρωποι που μετά το #metoo μπορεί να έχουν μαζευτεί, αλλά έχουν αλλάξει;»

Ο Γεράσιμος Γεννατάς ήταν καλεσμένος της Αθηναΐδα Νέγκα στο «Καλύτερα Αργά» του Action 24 και μίλησε για το πόσο έχει αλλάξει ο χώρος του θεάτρου μετά το #metoo. «Υπάρχουν άνθρωποι που μετά το #metoo δεν έχουν αλλάξει τον τρόπο συμπεριφοράς τους! Μπορεί να έχουν μαζευτεί, αλλά έχουν αλλάξει; Είναι διαφορετικό, δεν είναι;

Δηλαδή, μέσα στο μυαλό σου τι κάνεις; Αν μέσα στο μυαλό σου συνεχίζει να κατοικεί η άποψη ότι εγώ όποτε γουστάρω και όποτε μπορώ, από θέση, θα επιβληθώ σε έναν άλλο, θα ασκήσω μία επιβολή σε έναν άλλο άνθρωπο, όποια επιβολή κι αν είναι αυτή, αν λοιπόν μέσα σου αυτό υπάρχει, δεν έχει αλλάξει».

«Είμαστε ζωντανοί ο ένας μπροστά στον άλλον»

«Το να περάσουμε καλά όλοι μαζί και να χαμογελάμε ο ένας τον άλλο δεν κοστίζει τίποτα. Το άλλο κοστίζει. Νομίζω ότι το θέατρο έχει ακολουθήσει έναν δρόμο του καιρού, δηλαδή, έχει γίνει ένα υλικό εμπορεύσιμο, οπότε προσελκύει ως προϊόν, γιατί υπάρχει μια αγορά που το διαφημίζει, που το πουλάει και ο άνθρωπος έχει την ανάγκη να βρεθεί με άλλους ανθρώπους.

Το θέατρο νομίζω ότι σε κάθε του εκδοχή, σε κάθε του πτυχή, είναι ένα από τα τελευταία απομεινάρια, από τα τελευταία κάστρα, από τα τελευταία οχυρά, που είναι εδώ και λένε: άνθρωποι, είμαστε εδώ για εσάς! Ελάτε, μιλάμε για τους ανθρώπους. Νομίζω ότι ο κόσμος το καταλαβαίνει, αυτό. Είναι ενεστώτας ο χρόνος. Είμαστε ζωντανοί ο ένας μπροστά στον άλλον και είναι πολύ μεγάλη η ιστορία αυτή».