Μυρτώ Αλικάκη: «Με τα υλικά αγαθά είμαι τσιγκούνα, δεν θα αγοράσω ποτέ μου ένα πολύ ακριβό ρούχο»

Η Μυρτώ Αλικάκη ήταν καλεσμένη στο «Καλύτερα Αργά» του Action 24 και μίλησε στην Αθηναΐδα Νέγκα για το καταστροφικό του έρωτα, αλλά και για τη γιατρειά που φέρνει μετά! ««Ο έρωτας μέχρι ένα σημείο έχει και καταστροφή. Είναι μια θεραπευτική διαδικασία, γιατί έχω την εντύπωση ότι ερωτευόμαστε με το σκοτεινό μας κομμάτι. Ερωτευόμαστε αυτό που μας λείπει κάπως, ή αυτό που αναζητούμε για να το γιατρέψουμε. Είμαστε τυχεροί να το γιατρέψουμε κάποια στιγμή.

Δεν μπορώ να ερωτευτώ κάποιον αν δεν έχει αυτή τη μαύρη τρύπα που με κάνει να τον ερωτεύομαι. Απλώς μπορείς να ελπίζεις με τα χρόνια ότι αυτή η μαύρη τρύπα δεν είναι αγιάτρευτη και ότι μπορείς και εσύ να συνεισφέρεις και μετά όλοι μαζί να βγούμε στο φως. Πιστεύω ότι αυτή η καταστροφή μπορεί να οδηγηθεί στο φως. αλλά πιστεύω ότι η αφετηρία της είναι μια μαύρη τρύπα. Δεν νομίζω ότι ο άνθρωπος αλλάζει, όμως πιστεύω ότι γιατρεύεται».

«Το απαγορεύω στον εαυτό μου»

«Είμαι πολύ καλή πεθερά γιατί δεν είναι δική μου δουλειά να ασχολούμαι με αυτό το θέμα. Δεν έχω πει ποτέ στο παιδί μου, αυτή δεν είναι για σένα, ούτε υπάρχει περίπτωση να το πω. Είναι κάποια πράγματα που απαγορεύω στον εαυτό μου, που δεν μου τα επιτρέπω. Όπως τον ρατσισμό, όπως την απάντηση στην ερώτηση: σε ποιο παιδί σου έχεις αδυναμία! Τη θεωρώ απαράδεκτη και πρέπει να καταργηθεί από το λεξιλόγιο. Εξίσου, λοιπόν, το να σχολιάζω τους φίλους τους, τους ερωτικούς συντρόφους τους. Δεν μου επιτρέπεται…»

«Μπορώ να βγω στον δρόμο με τις πιτζάμες»

«Μπορεί να έχω τρελή όρεξη να βαφτώ, αλλά γενικά δεν κάνω πράγματα... Δηλαδή, δεν βάφω τα νύχια μου, μπορώ να βγω στον δρόμο με τις πιτζάμες, δεν κάνω αισθητικές επεμβάσεις, δεν πηγαίνω στο κομμωτήριο να χτενιστώ. Όλα αυτά τα πράγματα δεν είναι μες στην καθημερινότητά μου.

Από κάποια πράγματα δεν παρασύρομαι, γιατί δεν μου αρέσουν. Αυτά είναι πολύ εύκολα να μην παρασυρθείς, στα άλλα χρειάζεται μία αντίσταση. Είναι πειρασμοί. Αυτό που πρέπει να κάνεις με τους πειρασμούς είναι να τους αντιστέκεσαι! Είναι ωραίο να αντιστέκεσαι στους πειρασμούς, εμένα μου αρέσει. Είμαι πεισματάρα πολύ. Είναι τέλεια να αντιστέκεσαι».

«Αντιστέκομαι αρκετά στον καταναλωτισμό»

«Είμαι πολύ παραδοσιακή. Μου αρέσει να παίζω πασιέντζες με τράπουλα, είναι η χαλάρωσή μου, να διαβάζω βιβλία, κανονικά βιβλία και να παίζω αυτό το παιχνίδι που λέγεται solitaire. Αυτά είναι τρία πράγματα που μου αρέσει πάρα πολύ να κάνω. Τα έχω εντάξει στην καθημερινότητά μου. Δηλαδή δεν αγγίζω το κινητό μου για μία ώρα όταν ξυπνάω, έχω βρει αυτό.

Επίσης αντιστέκομαι αρκετά στον καταναλωτισμό. Για μένα δεν κάνω ποτέ κανένα μεγάλο έξοδο. Μπορείς να με πεις και τσιγκούνα αν θέλεις, no problem. Το τελευταίο μεγάλο έξοδο που έκανα ήταν το καλοκαίρι, που πήγα ένα ταξίδι με τους δύο γιους μου. Δεν είμαι τσιγκούνα ας πούμε με τέτοια έξοδα, αλλά με τα υλικά αγαθά είμαι τσιγκούνα. Δεν θα αγοράσω ποτέ μου ένα πολύ ακριβό ρούχο».