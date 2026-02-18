Μυρτώ Αλικάκη: «Έχω μία σχέση πολλά χρόνια, δεν κρύβομαι, αλλά δεν βρίσκω λόγο και να τα συζητάω»

Η Μυρτώ Αλικάκη ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Happy day» και αποκάλυψε πως εδώ και χρόνια έχει μια πολύ όμορφη σχέση στη ζωή της, την οποία όμως δεν βρίσκει τον λόγο να τη μοιράζεται με όλους.

«Έχω μία σχέση, η οποία είναι πολλά χρόνια και είναι πολύ σημαντική για εμένα, απλά εγώ δεν θέλω καθόλου να συζητάω αυτά τα πράγματα. Δεν κρύβομαι, αλλά δεν βρίσκω λόγο και να τα συζητάω. Εμένα δεν με απασχολούσε ποτέ η προσωπική ζωή των άλλων ανθρώπων.

Το λέω με μεγάλη περηφάνια, δεν είμαι καθόλου κουτσομπόλα. Δεν ασχολούμαι καθόλου και δεν ξέρω τίποτα, οπότε δεν θέλω και εγώ να ασχολούνται οι άλλοι μαζί μου. Θα έλεγα ότι είμαι αρκετά χρόνια με έναν άνθρωπο».

«Ποτέ δεν προσβάλλαμε ο ένας τον άλλον»

Η ηθοποιός αναφέρθηκε στην πιο δύσκολη οικογενειακή περίοδο που πέρασε όταν τα παιδιά της ήταν στην εφηβεία, με μικρή διαφορά ηλικίας, οπότε συγκρούονταν έντονα μεταξύ τους. Μάλιστα σχολίασε και το διαζύγιό της με τον Πέτρο Λαγούτη.

«Υπάρχουν πάρα πολλά βελούδινα διαζύγια, δεν είναι τα πράγματα από την αρχή εύκολα. Πρέπει οι δύο άνθρωποι να αναγνωρίσουν τις ευθύνες τους. Μπορεί ενίοτε να είχαμε πάρα πολλά προβλήματα, αλλά ποτέ δεν προσβάλλαμε ο ένας τον άλλον. Όταν ηρεμούν τα πράγματα μπορείς να το διαχειριστείς.

Τα παιδιά είναι το ύψιστο κίνητρο για να προσπαθήσεις αυτή η σχέση να είναι ουσιαστική και να ξαναγαπηθείς με έναν άνθρωπο στην πορεία των χρόνων, σε μια άλλη βάση, με έναν άλλο τρόπο».