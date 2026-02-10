Αλικάκη για τον χωρισμό του Λαγούτη: Με ενοχλεί η αδιακρισία και θεωρώ φτηνό να ασχολούμαστε με αυτά

Πριν λίγες ημέρες ο Πέτρος Λαγούτης επιβεβαίωσε τις φήμες που ακούγονταν τον τελευταίο καιρό ότι έχει χωρίσει με την Μάρθα Λαμπίρη Φεντόρουφ. «Στην προσωπική μου ζωή είμαι καλά, πάντα προσπαθώ να είμαι καλά. Ό,τι γίνεται, γίνεται πάντα για καλό και στη συγκεκριμένη περίπτωση έγινε με πολλή κατανόηση και πολλή αγάπη. Τώρα προχωράμε» είχε πει συγκεκριμένα.

Η Μυρτώ Αλικάκη που είχε πάει να τον απολαύσει στην παράσταση «Ας περιμένουν οι γυναίκες» έκανε δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες και ξέσπασε όταν ρωτήθηκε για τον χωρισμό του πρώην συζύγου της. «Κοιτάξτε εγώ αυτά τα πράγματα δεν τα καταλαβαίνω. Με ενοχλεί τρομερά αυτή η αδιακρισία για τον οποιονδήποτε. Και χωρίς να θέλω να προσβάλω και κανέναν, το θεωρώ πολύ φτηνό πράγμα. Θεωρώ φτηνό να ασχολούμαστε με όλα αυτά χωρίς να συνυπολογίζουμε τι μπορεί να νιώθουν οι άνθρωποι, χωρίς να συνυπολογίζουμε πόσο σοβαρά πράγματα συμβαίνουν γύρω μας. Αυτό έχω να πω. Σας απάντησα απλώς, σαν να ήμουν εγώ στη θέση του και σας είπα πώς νιώθω για όλα αυτά».

Ενώ ο Πέτρος Λαγούτης είπε για το ίδιο θέμα: «Εντάξει παιδιά, μεγάλο παιδί είμαι πια, ξέρετε, έχω ξαναχωρίσει… δηλαδή το θέμα είναι να χωρίζει ένας άνθρωπος και να διατηρούν οι άνθρωποι ωραίες σχέσεις και μετά. Αυτό που έχουμε καταφέρει και με τη Μυρτώ που είπατε. Αυτό, δεν θέλω να πω κάτι άλλο».