Πέτρος Λαγούτης - Μάρθα Λαμπίρη Φεντόρουφ: Χωρισμός - βόμβα για το ερωτευμένο ζευγάρι

Οι πρωταγωνιστές της σειράς «Παγιδευμένοι», Πέτρος Λαγούτης και Μάρθα Λαμπίρη Φεντόρουφ δεν είναι πλέον ζευγάρι και τις φήμες που ακούγονταν τον τελευταίο καιρό σχετικά με αυτό, τις επιβεβαίωσε ο ηθοποιός, που ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Super Κατερίνα.

«Στην προσωπική μου ζωή είμαι καλά, πάντα προσπαθώ να είμαι καλά. Ό,τι γίνεται, γίνεται πάντα για καλό και στη συγκεκριμένη περίπτωση έγινε με πολλή κατανόηση και πολλή αγάπη. Τώρα προχωράμε» δήλωσε χαρακτηριστικά ο ηθοποιός που δεν θέλησε να επεκταθεί και να πει παραπάνω για τον χωρισμό. Άλλωστε ο Πέτρος Λαγούτης δεν θέλει να μιλάει πολύ για τα προσωπικά του και με τον τρόπο του το κάνει ξεκάθαρο κάθε φορά που δίνει συνέντευξη.

Σε παλαιότερη συνέντευξή του είχε πει για την απόφαση να παραδεχθούν την σχέση τους: «Μας κυνηγούσαν κάτι παπαράτσι και μας πετύχανε δύο φορές σε πορείες. Κάποια στιγμή λέω στη Μάρθα, «επειδή αυτό το πράγμα δεν θα τελειώσει μέχρι να μας πετύχουν, αν το πούμε μόνοι μας, το τελειώνουμε και τους ξενερώνουμε και αυτούς που μας κυνηγάνε».

Και για την καθημερινότητά τους είχε παραδεχθεί: «Δεν έχει χρειαστεί να μεταφέρουμε την προσωπική ζωή στη δουλειά. Έχει τα καλά του, έχει και τα κακά του. Τα καλά του είναι ότι πηγαίναμε στο σπίτι μετά τις πρόβες που ήταν πολύ δύσκολες και απαιτητικές πρόβες και είχε ο ένας τον άλλο να συζητήσουμε, να πει ο ένας τη γνώμη του στον άλλο για κάτι. Όλα αυτά είναι τα πολύ ωραία. Κάποιες φορές στη δουλειά σου μπορεί να θες να είσαι και λίγο μόνος σου ή να μη σε κυνηγάει κάτι άσχημο. Να έχεις τσακωθεί στο σπίτι. Με τη Μάρθα έχουμε καταφέρει… ακόμα και στις χειρότερές μας μέρες να μην καταλάβει στο θέατρο κανένας τίποτα».