Σε υψηλούς τόνους σχολίασε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου τη στάση του Γιώργου Λιάγκα μετά την τηλεφωνική τους αντιπαράθεση στο «Πρωινό», ξεκαθαρίζοντας ότι διαφώνησε με τον τρόπο που ο παρουσιαστής συνέχισε τη συζήτηση δημόσια την επόμενη ημέρα.

Ο παρουσιαστής του ANT1, ο οποίος επιβεβαίωσε παράλληλα ότι θα συνεχίσει και την επόμενη τηλεοπτική σεζόν με τις εκπομπές «The 2Night Show», «Ποιος θέλει να γίνει Εκατομμυριούχος;» και «Roadshow», μίλησε στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι!» και αναφέρθηκε εκτενώς στη δημόσια κόντρα που προηγήθηκε.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου τόνισε πως δεν βρέθηκε στο «Πρωινό» ως καλεσμένος, αλλά έκανε ο ίδιος τηλεφωνική παρέμβαση προκειμένου να εκφράσει την άποψή του για την τηλεόραση και την επικράτηση της ενημέρωσης έναντι της ψυχαγωγίας.

«Μιλήσαμε ωραία, ευγενικά και ο καθένας είπε αυτό που πίστευε εκείνη τη στιγμή. Όταν τελειώνει μια τέτοια συζήτηση, δεν τη συνεχίζεις μόνος σου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, ο παρουσιαστής εμφανίστηκε ιδιαίτερα ενοχλημένος από το γεγονός ότι ο Γιώργος Λιάγκας επανήλθε στο θέμα την επόμενη ημέρα μέσα από την εκπομπή του.

«Η φράση που είπε ότι "από ευγένεια δεν του τα είπα", είναι ακριβώς το αντίθετο. Ήταν αγενέστατο, για να μην πω κάτι άλλο, το ότι την επόμενη μέρα βγαίνεις και συνεχίζεις μόνος σου να μιλάς, ενώ είχες τον άνθρωπο λίγες ώρες πριν στο τηλέφωνο για να συζητήσετε», είπε.

Μάλιστα, δεν δίστασε να χρησιμοποιήσει ιδιαίτερα σκληρή έκφραση για να περιγράψει τη στάση του συναδέλφου του.

«Αυτό που έκανε, ας πούμε, ήτανε μπούρδα. Επειδή λέει για μπούρδες, αυτό ήταν μπούρδα. Όταν έχεις κάποιον στο τηλέφωνο, μιλάς μαζί του και την επόμενη μέρα συνεχίζεις και μιλάς μόνος σου, ενώ αυτός ήταν εκεί και δεν του τα είπες τότε», υπογράμμισε.

«Δεν αξίζει τον κόπο να συζητήσουμε τίποτα άλλο. Είναι όλα καλά… καθένας αφήνει το αποτύπωμά του, ο κόσμος επιλέγει, δεν έχει να κάνει με μένα προσωπικά, έχει να κάνει γενικά με το πώς βλέπω εγώ την τηλεόραση».

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου ξεκαθάρισε πως ο ίδιος δεν θα ακολουθούσε ποτέ παρόμοια τακτική, τονίζοντας ότι όσα έχει να πει σε κάποιον τα λέει τη στιγμή που τον έχει απέναντί του.

Κλείνοντας, σχολίασε και την ατάκα του Γιώργου Λιάγκα περί «εμμονής» με την πρωινή ζώνη, αφήνοντας ανοιχτό κάθε ενδεχόμενο για το τηλεοπτικό του μέλλον.

«Δεν θα απαντήσω.. αν είχα εμμονή με τη ζώνη 10-1 θα συνέβαινε κάτι άλλο. Όσο είμαι στην τηλεόραση θα μπορούσα να ξανακάνω τα πάντα, δεν λέω ποτέ όχι σε τίποτα», ανέφερε.