Πεκτέση: «Η γυναικεία ομοφυλοφιλία λείπει από την τηλεόραση - Σπάνιοι οι ρόλοι με λεσβίες»

Για την σχέση με τους γονείς της και το πώς πήραν την απόφασή της να ασχοληθεί με την υποκριτική μίλησε η Ηρώ Πεκτέση στην εκπομπή «The 2Night Show».

«Το δέχτηκαν μια χαρά. Γενικά με το σχολείο δεν είχα καλή σχέση, ήμουν λίγο απείθαρχο παιδάκι. Είπα να πάω σε μια δραματική σχολή να δω πώς είναι. Κάτι μου έκανε μέσα μου, από ένστικτο μάλλον. Στη σχολή πήγα δοκιμαστικά, να δω αν θα μου αρέσει. Πρώτη φορά είδα τον εαυτό μου να πειθαρχεί σε κάτι, να αφοσιώνομαι και κατάλαβα ότι αυτός θα είναι ο δρόμος που θα ακολουθήσω.

Μεγάλωσα σε ένα σπίτι με μεγάλη ελευθερία, οι γονείς μου, μου έδωσαν πολλή εμπιστοσύνη από μικρή ηλικία και αυτό με έκανε αγωνίστρια στα πράγματα. Η πρώτη μου δουλειά ήταν στα 16 σε video club. Όταν τους είπα ότι θέλω να γίνω ηθοποιός, το μόνο που μου είπε ο μπαμπάς μου ήταν «Ok, αλλά σε παρακαλώ μην κάνεις γυμνό». Αυτό ήταν το άγχος του. Κατά τ’ άλλα με εμπιστεύονται τόσο πολύ ως ύπαρξη και το πώς φέρομαι και πώς είμαι ως άνθρωπος» παραδέχθηκε.

Η ηθοποιός μίλησε και για τον ρόλο της στην τηλεοπτική σειρά «Άγιος Έρωτας». «Ο χαρακτήρας που παίζω φέτος έχει πολλές πτυχές. Βλέπουμε πόσο ενδιαφέρον έχει να υποδυθείς έναν τέτοιο άνθρωπο. Είμαι η Άννα, η σύζυγος του ενωμοτάρχη. Τηλεοπτικά, ενώ έχουμε δει πολλούς γκέι άντρες, δεν έχουμε δει λεσβίες στην τηλεόραση. Πολύ σπάνια. Νιώθω ότι από πάντα η σεξουαλικότητα της γυναίκας οφείλει να είναι πιο μαζεμένη, πιο καταπιεσμένη, πιο πίσω. Ενώ του άντρα είναι πιο εκδηλωτική, του επιτρέπεται. Στη γυναίκα δεν επιτρέπεται η σεξουαλικότητά της».

Και εγώ και η Αντιγόνη Μακρή έχουμε πάρει πολλή αγάπη από τις γυναίκες. Αυτό είναι πολύ όμορφο και συγκινητικό. Πρώτα είναι η αγάπη που μας δείχνουν και μετά ο θαυμασμός είτε για το πώς παίζουμε, το ταλέντο μας, την ομορφιά μας ή οτιδήποτε. Αλλά έχουμε πάρει πολλή αγάπη και λίγο φλερτ».