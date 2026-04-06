Στάθης: «Είναι εξαιρετικά δύσκολο να αντικαταστήσεις το ιστορικότερο πρόσωπο της ελληνικής τηλεόρασης»

Ο Παναγιώτης Στάθης ήταν καλεσμένος στο «The 2night show» και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου ρώτησε εκείνον και τον συμπαρουσιαστή του, Στέφανο Σίσκο, για την… ηλεκτρική καρέκλα στην οποία κάθονται στο «Καλημέρα Ελλάδα», την εκπομπή που ανέλαβαν μετά από 34 χρόνια και συνεχίζουν μετά την απώλεια του Γιώργου Παπαδάκη. «Είναι πάρα πολύ δύσκολο το εγχείρημα και είναι δύσκολο γενικότερα και στο σημερινό τοπίο της ελληνικής τηλεόρασης πολλώ μάλλον τη στιγμή που πας να αντικαταστήσεις το ιστορικότερο πρόσωπο της ελληνικής τηλεόρασης, τον Γιώργο Παπαδάκη, στην ιστορικότερη εκπομπή! Ρε μπαγάσα σου λένε, τι πετυχεσιά ήταν αυτή που έκανες», παραδέχτηκε ο Στάθης.

«Είναι αδιανόητο για κάποιους να αλλάζουν τη ρουτίνα τους

Ο Στέφανος Σίσκος μίλησε για το «ξύλο» που έχουν φάει επειδή βρίσκονται σε αυτό το πόστο και αποκάλυψε τη γνωριμία του με τον Παπαδάκη. «Έχουμε φάει το… ξύλο της αρκούδας! Είναι ρουτίνα αυτό. Τη μία μέρα να μην πας από τον ίδιο δρόμο που πας συνήθως και κάτι σε παραξενεύει, ή να μην είναι τα πράγματά σου όπως θέλεις. Σκέψου, 30-35 χρόνια να έχεις συνήθεια, να ανοίγεις το κουμπί και να βλέπεις τον άνθρωπο που θες να δεις κάθε πρωί για να ενημερωθείς. Αυτό είναι κάτι αδιανόητο, ας πούμε, για τον άλλον. Τον Γιώργο Παπαδάκη δεν τον γνώριζα, είχαμε απλώς ανταλλάξει μια χειραψία το 2016 που είχα έρθει στην εκπομπή επειδή είχα έναν φίλο παραγωγό, έτρεχε προφανώς ο άνθρωπος. Εγώ πάντως είχα καταχαρεί».