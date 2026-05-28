Θανάσης Αναγνωστόπουλος: «Αν φύγουμε…» - Τι συμβαίνει με το «Στούντιο 4»;

Ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Το πρωινό» για τις δυσκολίες που έχουν φέρει στην τηλεόραση τα social media και ήταν αινιγματικός ως προς το εάν εκείνος και η Νάνσυ Ζαμπέτογλου θα φύγουν τελικά από την ΕΡΤ με προορισμό τον ΣΚΑΪ. «Όπως όλα τα πράγματα έτσι και στην τηλεόραση, κάθε χρόνος που περνάει προστίθενται νέες δυσκολίες. Προστίθενται τα social media, ο ανταγωνισμός, η εποχή, τα γεγονότα, η διεθνής επικαιρότητα. Όλα αυτά είναι επιβαρυντικά με κάποιον τρόπο».

Τέλος Ιουνίου οι ανακοινώσεις

Ο παρουσιαστής αναφέρθηκε και στη φημολογούμενη μεταφορά του «Στούντιο 4» από την ΕΡΤ στον ΣΚΑΪ. «Ακούω και διαβάζω σχεδόν τα πάντα, ή ό,τι πέσει στα χέρια μου. Είναι ακόμη πολύ νωρίς για να μιλήσω για οτιδήποτε. Θα ’ρθει το τέλος Ιουνίου και φαντάζομαι ότι τα κανάλια θα κάνουν τις ανακοινώσεις. Αν φύγουμε, αν ισχύουν όλα τα σενάρια».

«Δεν βλέπω τα νούμερα με το που ξυπνάω το πρωί»

Ο Αναγνωστόπουλος μίλησε και για τη συνεργασία του με τη Ζαμπέτογλου. «Παλαιότερα, στα περιοδικά νομίζω πως εκεί είχαμε μεγαλύτερους καβγάδες με τη Νάνσυ. Μικρές διαφωνίες μπορεί να υπάρχουν. Παρακολουθώ τα νούμερα, απλώς επίτηδες κάνω προσπάθεια όταν ξυπνάω το πρωί να μην είναι το πρώτο πράγμα που θα κάνω. Το μυαλό μου είναι εκεί, αλλά λέω όχι. Παρακολουθώ όμως και τον ανταγωνισμό και τα θέματα. Και δεν τα βλέπω σαν στείρα νούμερα, α, χθες έκανε 8%, 9%, όχι. Τα βλέπω επιμέρους, τι πήγε καλά, τι πήγε λιγότερο καλά».