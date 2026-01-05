Γιώργος Παπαδάκης: Ο αγώνας για επιβίωση, η «κατάρα» της οικογένειάς του και η καταξίωση

«Θέλω να σας ευχαριστήσω που με κάνατε να νιώσω όχι σημαντικός, αλλά άνθρωπος της διπλανής πόρτας, που του ανοίγατε την πόρτα για να τον βάζετε στο σπίτι σας» είχε πει ο Γιώργος Παπαδάκης συγκινημένος, καθώς αποχαιρετούσε οριστικά το «Καλημέρα Ελλάδα» στις 4 Ιουλίου του 2025. Μια εκπομπή που υπηρέτησε με αφοσίωση και πάθος για 34 ολόκληρα χρόνια μεγαλώνοντας γενιές και γενιές τηλεθεατών. Μια εκπομπή που έμελλε να γίνει η μακροβιότερη, πρωινή, ενημερωτική εκπομπή της ελληνικής τηλεόρασης.

Ο ίδιος και η σύζυγός του Τίνα Παπαδέλη έκαναν όνειρα για την ζωή τους μετά το κλείσιμο αυτού του κύκλου και σε μια από τις σπάνιες συνεντεύξεις της η επί 34 χρόνια συνοδοιπόρος του είχε εξομολογηθεί στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω»: «Το μέλλον μας από εδώ και πέρα το σκέφτομαι ονειρικά. Ένα πράγμα που μας έλειψε πολύ είναι ένα ταξίδι που να μη γίνει ή Χριστούγεννα, ή Πάσχα -αν προλαβαίναμε- και μόνο καλοκαίρι. Σε κάποιες χώρες δεν πας το καλοκαίρι. Αυτό θα ήθελα να κάνουμε πάρα πολύ από εδώ και πέρα». Όνειρα που έμειναν όνειρα μιας και χθες Κυριακή 4 Ιανουαρίου ο δημοσιογράφος έφυγε από την ζωή σε ηλικία 74 ετών μετά από οξύ έμφραγμα που υπέστη.

Ο Γιώργος Παπαδάκης με την σύζυγό του Τίνα Παπαδέλη, φωτογραφία NDP

Παιδικά χρόνια

Γεννημένος στις 4 Φεβρουαρίου του 1951 στο Χαλάνδρι, με ρίζες από την Κρήτη, γνώριζε τι θα πει βιοπάλη από τα 12 του χρόνια, καθώς εργάστηκε σε οικοδομές, σε περίπτερα, σε εργοστάσια, ακόμα και σε νεκροταφεία μεταφέροντας στεφάνια, θέλοντας να βοηθήσει τον μαρμαρά πατέρα του που προσπαθεί να τα βγάλει δύσκολα πέρα, μιας και η σύζυγός του και η κόρη του αντιμετώπιζαν προβλήματα υγείας.

«Όταν γεννήθηκε η αδερφή μου πήγαινα έκτη δημοτικού, το έκρυβα δύο χρόνια ότι η αδερφή μου έχει σύνδρομο Down. Δούλευα και από τα λεφτά που έπαιρνα, το 90% πήγαινε στο σπίτι και τα υπόλοιπα, το 10% τα κρατούσα εγώ. Τα μάζεψα, τα μάζεψα, τα μάζεψα και είπα στον πατέρα μου και στη μάνα μου ότι θέλω να κάνω ένα πάρτι. Και έκανα πάρτι για να παρουσιάσω την αδερφή μου στους συμμαθητές μου και στους φίλους μου» θα πει σε συνέντευξή του.

Σε άλλη συνέντευξη που παραχώρησε στον Δημήτρη Δανίκα, μιλώντας για τα γεγονότα που σημάδεψαν την ζωή του, θα πει για την οικογένειά του: «Ο Μάρκος ο αδερφός μου, ένας υπέροχος άνθρωπος, πέθανε 49 ετών στον ύπνο του. Η αδερφή μου, το Μαράκι μας, πέθανε 52 ετών, σύνδρομο Ντάουν. Ο πατέρας μου 50 ετών. Η μητέρα μου 51 ετών. Γι’ αυτό και όταν έκλεισα τα 50, η γυναίκα μου μού έκανε ένα φανταστικό πάρτυ - γιατί δεν πίστευα ότι θα περάσω τα 50 μου χρόνια».

Η δημοσιογραφία

Όπως ο ίδιος είχε αποκαλύψει σε συνεντεύξεις του, «κόλλησε» το μικρόβιο της δημοσιογραφίας από έναν φίλο του αδελφού του, τον Γιώργο Κρεμμυδά, που ήταν ενεργός στον χώρο και τον βοήθησε στα πρώτα του βήματα, με την καριέρα του να ξεκινά ουσιαστικά από το ραδιόφωνο με την εκπομπή «Κάθε μέρα παντού», ενώ προηγουμένως είχε ασχοληθεί και με τον έντυπο τύπο.



Η πρώτη του δουλειά στην τηλεόραση ήταν η μεσημεριανή εκπομπή «Τρεις στον αέρα» που μεταδιδόταν τη δεκαετία του 1980 από τη συχνότητα της ΕΡΤ με συμπαρουσιαστές του τον Νάσο Αθανασίου και τη Σεμίνα Διγενή.

@ingr_news 📺 Η πρώτη εμφάνιση του Γιώργου Παπαδάκη στην τηλεόραση Πρωτοεμφανίστηκε τη δεκαετία του 1980 στην εκπομπή «Τρεις στον αέρα» στην ΕΡΤ Ως συμπαρουσιαστής με τη Σεμίνα Διγενή και τον Νάσο Αθανασίου 🎙️ ingr news παπαδακης fy fyp ♬ original sound - in.gr - in.gr

Την περίοδο 1988-1989 ήταν συμπαρουσιαστής-ρεπόρτερ στην ΕΤ1, ενώ το 1990-1992 παρουσίασε στον ΑΝΤ1 την εκπομπή «Ελλάς το μεγαλείο σου» και στην συνέχεια την «Κόκκινη Κάρτα», το «Δέκα με τόνο» και την «Αρένα».



Το 1992 βρίσκεται στο τιμόνι των πρωινών ενημερωτικών εκπομπών και ως το 2011 παρουσίαζε το «Καλημέρα Ελλάδα» στον ΑΝΤ1 που στη συνέχεια μετονομάστηκε σε «Πρωινό ΑΝΤ1», διατηρώντας τον ίδιο τίτλο μέχρι το 2015 για να επανέλθει τελικά - μετά από πρόταση του ίδιου - η αρχική ονομασία της εκπομπής, η οποία διατηρείται μέχρι σήμερα.

Προσωπική ζωή

Η οικογένειά του αποτελούσε πάντα για εκείνον το καταφύγιό του και το κέντρο ισορροπίας του. Παντρεμένος δύο φορές, απέκτησε έναν γιο, τον Κωνσταντή από τον πρώτο του γάμο και με την δεύτερη σύζυγό του δυο γιους, τον Ιάσονα και τον Φοίβο.

O Γιώργος Παπαδάκης με τον γιο του Φοίβο, φωτογραφία NDP

«Είμαι πάρα πολύ περήφανος που είναι πατέρας μου και που μου μαθαίνει συνεχώς πράγματα από μικρό παιδί μέχρι σήμερα. Με αφήνει να στηρίζομαι στις δικές μου δυνάμεις και να κάνω τα δικά μου λάθη. Ο πατέρας μου, είναι αναντικατάστατος. Δεύτερος Γιώργος Παπαδάκης δεν θα υπάρξει« είχε πει ο Φοίβος σε συνέντευξή του. Ενώ εκείνος θα δηλώσει για τους τρεις γιους του: «Και τα τρία μου παιδιά είναι καταπληκτικά. Και είμαι υπερήφανος. Πάρα πολύ υπερήφανος».

Οι τελευταίες δηλώσεις

«Τα χρόνια που είμαι στην τηλεόραση είναι πολλά. Είχα αρχίσει να με βαριέμαι εγώ, να βαριέμαι την εικόνα μου εγώ ο ίδιος, για να είμαστε ειλικρινείς τώρα. Και ο κόσμος, όσο κι αν συμπαθεί έναν άνθρωπο ή τον έχει εκτιμήσει για τη δουλειά του, για το ήθος του, κουράζεται να βλέπει τον ίδιο άνθρωπο. Ή μετά του δημιουργείται η αίσθηση ότι «για να είναι τόσα χρόνια αυτός εκεί, δεν αφήνει περιθώριο σε κάποιον νέο άνθρωπο να προχωρήσει στη δουλειά του» δεν δίστασε να παρεδεχθεί σε συνέντευξή του.

Ενώ είχε επισημάνει: «Ανήκω στην κατηγορία των ανθρώπων της τηλεόρασης που δεν πιστεύουν ότι θα αφήσουν κενό φεύγοντας από αυτήν. Σε καμιά δεκαπενταριά-είκοσι μέρες από τη στιγμή που θα σταματήσω να βγαίνω στην εκπομπή, θα έχω ξεχαστεί. Και για μένα η τηλεόραση δεν είναι αυτοσκοπός».