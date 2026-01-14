Χατζηβασιλείου: Αποκάλυψε όσα της είπε στην κηδεία του Παπαδάκη ο γιος του Φοίβος «Συγκινήθηκα πολύ»

Η Βίκυ Χατζηβασιλείου αποκάλυψε τον διάλογο που είχε με τον γιο του Γιώργου Παπαδάκη, Φοίβο, μίλησε όμως και για την τελευταία φορά που συνομίλησε με τον παρουσιαστή και αυτή ήταν όπως είπε στην εφημερίδα Espresso: «Στην εκπομπή του και την επόμενη μέρα που με πήρε να με ευχαριστήσει και ξέρετε, εγώ είχα βαθιά αγάπη για τον Γιώργο. Και δεν ήξερα αν εκείνος είχε τόσο βαθιά. Όταν όμως πήγα στην κηδεία και συναντήθηκα με τον γιο του τον Φοίβο, τον οποίο τον ήξερα από μικρό και είχα να τον δω πολλά χρόνια, μου είπε κάτι που με συγκίνησε πάρα πολύ.

Μου λέει «ο μπαμπάς μου σου είχε πολύ μεγάλο σεβασμό και αγάπη, ήσουν ένα από τα τρία άτομα για τα οποία μιλούσε με τόσο θετικά λόγια. Και το έκανε μέσα στο σπίτι». Οπότε, αυτό με βεβαίωσε ότι ήταν αμοιβαία αυτή η αγάπη τελικά».

Να θυμίσουμε ότι το 1991 η Βίκυ Χατζηβασιλείου ξεκίνησε να εργάζεται στον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1 και συγκεκριμένα στην δημοσιογραφική ομάδα της εκπομπής Καλημέρα Ελλάδα με παρουσιαστή τον Γιώργο Παπαδάκη. Στην εκπομπή είχε αναλάβει την παρουσίαση γεγονότων και θεμάτων που λάμβαναν χώρα στη Θεσσαλονίκη και το 2000 η συνεργασία της με τον σταθμό και την εκπομπή ολοκληρώθηκε.