Γιάννης Σαρακατσάνης: «Και να με κεράτωνε η σύντροφός μου, μάλλον δεν θα με πείραζε»

Ο Γιάννης Σαρακατσάνης ήταν καλεσμένος στο “Καλύτερα Αργά” του Action 24 και μίλησε με την Αθηναΐδα Νέγκα για το εάν θα συγχωρούσε την απιστία και ποιας μορφής απιστία θα ήταν αυτή! «Η απιστία που εμένα θα με σκότωνε θα ήταν να ανακαλύψω ότι Αλεξάνδρα αγαπάει κάποιον άλλον και με εγκαταλείπει. Θα σου πω το σενάριο που έχουμε στην παράσταση. Έχει πάει ο καλός σου για δουλειά κάπου εκτός έδρας και δεν μπορείς να πας. Έχει πάει σε ένα χωριό της Βουλγαρίας και περνάει οπτική ίνα, υποφέρει, έχει κρύο, είναι χάλια, δεν μιλάει με κανέναν εκεί. Κάποια μέρα τον βγάζουν οι Βουλγαροί έξω λοιπόν, πίνουν τα ποτάκια τους, γλεντάνε, χορεύουν και έρχεται ένα ωραίο βουλγάρικο πιπίνι και γίνεται κάτι ρε παιδί μου. Εγώ που αγαπάω τη γυναίκα μου, δεν θα χαρώ που ένα βράδυ πέρασε καλά; Δεν πρέπει να χαρώ; Καλύτερα να μην το μάθεις λοιπόν!

Όποιος ψάχνει βρίσκει και δεν θα βρεις κάτι που σε αρέσει. Άμα μπεις στον κόπο να ψάξεις και αν επενδύσεις και σπάσεις κάποιους κανόνες που έχεις βάλει στον εαυτό σου, μετά πρέπει να αξίζει τον κόπο που τους έσπασες. Άρα θα πρέπει κάτι να βρεις. Και άμα βρεις κάτι μηδαμινό, θα το κάνεις πιο μεγάλο.

Εμένα μου έχει τύχει στο παρελθόν, πρώην κοπέλα μου, να με έχει ξυπνήσει, έτσι γουρλωμένη, και να μου δείχνει το κινητό που μου λέει: “Χθεσινή ημερομηνία, μίλησες με αυτήν”. Κοιτάζω και λέω: “Είναι πριν από δύο χρόνια”. Κάνει ένα έτσι και δεν άλλαξε τίποτα για αυτήν. Γιατί το είχε αποφασίσει, είχε ανάγκη να ζηλέψει, είχε ανάγκη να κάνει φασαρία. Δεν νομίζω ότι μου έχει τύχει να ζηλέψω ετεροχρονισμένα. Και ομολογώ ότι με την Αλεξάνδρα δεν έχω ζηλέψει ποτέ γιατί κοίταξε κάποιον κλπ. Αυτό έχει να κάνει με την Αλεξάνδρα όμως, γιατί στο παρελθόν έχω ζηλέψει άλλες κοπέλες. Μου προσφέρει μία ασφάλεια η Αλεξάνδρα σε σημείο που και να με κεράτωνε μάλλον δεν θα με πείραζε».

«Αρχίζεις να στρέφεσαι στην πλευρά που δεν σε βρίζει»

Ο ηθοποιός αναφέρθηκε και στον αντίκτυπο της συνέντευξης που είχε κάνει στον πρωθυπουργό και πόσο έκτοτε δεν μπορεί να δημιουργήσει! «Μετά τη συνέντευξη με τον Μητσοτάκη, έφυγαν χίλιοι followers και για κάποιους άλλους ξαφνικά μπήκα σε κάποια λίστα. Είδα από εκεί και πέρα πως ό,τι βίντεο και να έβγαζα, υπήρχαν αρνητικά σχόλια, τα οποία συνέδεαν ό,τι και να ήταν αυτό, με το είναι δεξιός τι θα έλεγε, είναι Μητσοτακικός τι θα έλεγε.

Αυτό μου δημιούργησε έναν εσωτερικό φόβο και πλέον δεν μπορώ να δημιουργήσω. Δεν μπορώ να γράψω κείμενο, δεν μπορώ να γράψω καινούριο βίντεο, ξεκινάω να γράφω και ξαφνικά βγαίνουν κάτι φωνές μέσα μου, οι οποίες μοιάζουν με κριτήριο καλού έργου, ενώ στην πραγματικότητα είναι φόβος.

Όταν αρχίζουν και σε βρίζουν από τη μία πλευρά, επειδή πρέπει να επιβιώσεις σε ένα υποσυνείδητο επίπεδο, θα αρχίσεις να στρέφεσαι στην πλευρά που δεν σε βρίζει και θα αρχίσεις να τη βλέπεις πιο καλή από ότι είναι».