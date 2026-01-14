Αργύρης Αγγέλου: Ο Καπουτζίδης είναι στη ζωή μου 25 χρόνια... είναι σημείο αναφοράς για μένα»

Η σχέση του Αργύρη Αγγέλου με τον Γιώργο Καπουτζίδη, είναι σχέση ζωής που μετρά 25 ολόκληρα χρόνια. Μάλιστα όπως παραδέχεται ο ηθοποιός, ο σεναριογράφος της σειράς «Στο Παρά 5» είναι ο πρώτος άνθρωπος που σκεφτόταν να πάρει τηλέφωνο σε δύσκολες στιγμές του.

«Αγαπώ πάρα πολύ τον Γιώργο. Δεν μπορώ να μιλήσω μόνο επαγγελματικά για τον Γιώργο. Είναι σημείο αναφοράς για εμένα και μου έδωσε τεράστια ευκαιρία. Με έχει τιμήσει πάρα πολύ όλα αυτά τα χρόνια με την εμπιστοσύνη του και σε προσωπικό επίπεδο. Και είναι πολλά τα δώρα που έχω πάρει από εκείνον, όπως κι εγώ πιστευώ ότι έχω ανταποδώσει πολλά δώρα σε εκείνον. Είναι πολύ ωραίο να κάνεις τον απολογισμό με έναν άνθρωπο που πια είναι στη ζωή μου πάνω από 25 χρόνια κι είναι θετικό το πρόσημο και το σκέφτεσαι και χαμογελάς.

Αν πω ότι είμαστε οικογένεια μπορεί να παρεξηγηθεί... Με την έννοια του «ό,τι μου συμβεί θα τον πάρω τηλέφωνο». Δεν θα τον ενοχλήσω με το παραμικρό. Και δεν το λέω με την κακή έννοια, το έχω γενικότερα με τους ανθρώπους, όσο κοντά κι αν είναι σε εμένα. Στα δύσκολα πάει το χέρι μου μόνο του, όπως κι εκείνος αν χρειαστεί κάτι. Δεν έχει συμβεί συχνά μέσα στα χρόνια, αλλά έχει συμβεί. Τον σκέφτομαι συχνά. Σε κάποια πολύ δύσκολα για εμένα στιγμιότυπα στη ζωή μου πήγε αυτόματα το χέρι μου να τον πάρω τηλέφωνο» εξομολογήθηκε.

Για το reunion της σειράς ανέφερε: «Ήταν μεγάλη η χαρά που δεν φανταζόμουν ότι μετά από 20 χρόνια θα μου δινόταν τέτοια ευκαιρία να το ζήσουμε κι ήταν σαν να διακτινιστήκαμε στον χρόνο. Τώρα θεωρώ πως όλοι είμαστε πιο όμορφοι μετά από 20 χρόνια. Από την ώρα που το είπε ο Γιώργος Καπουτζίδης μέχρι και το τηλεφώνημα ήταν ένα πέρασμα χρόνου. Δεν μπορούσαμε να έχουμε δεύτερη σκέψη. Θέλαμε όλοι να κλείσει κάπως αυτός ο κύκλος. Θα μου έλειπε αν δεν γινόταν αυτό».