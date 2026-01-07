Λίτσα Πατέρα: «Μου φαίνεται αδιανόητο ότι δεν θα δω ξανά μπροστά μου τον Γιώργο Παπαδάκη»

Με δάκρυα στα μάτια η Λίτσα Πατέρα μίλησε στην κάμερα της εκπομπής “Buongiorno” για τον χαμό του Γιώργου Παπαδάκη, του φίλου της που τον έβλεπε καθημερινά και τις έδινε τις πιο σοφές συμβουλές. Η αστρολόγος του ΑΝΤ1 αναφέρθηκε σε εκείνον ως μέλος της οικογένειάς της που θα μείνει για πάντα στις καρδιές όλων μας.

«Ήμασταν οικογένεια, δεν ήταν ένας συνάδελφος ή ένας φίλος, ήταν η οικογένειά μας! Ήταν ο άνθρωπος που μπορούσες να του πεις το παράπονό σου, τη χαρά σου, τη λύπη σου, να σου πει και εκείνος τα δικά του. Τόσα χρόνια ήμασταν κάθε μέρα μαζί».

«Δεν υπάρχει περίπτωση να τον ξεχάσουμε»

«Μου φαίνεται αδιανόητο ότι θα κατέβω και δεν θα βρω τον Γιώργο. Ο Θεός τα ξέρει αυτά. Πηγαίνω τώρα και δεν το πιστεύω ότι δεν θα τον βρω μπροστά μου. Ήμασταν στο ίδιο στούντιο κάθε μέρα, έπινε το καφεδάκι του, λέγαμε τα νέα μας… Είναι δύσκολο ακόμη και να εκφραστείς. Έμεινε στις καρδιές μας, ο Γιώργος δεν έφυγε, δεν υπάρχει περίπτωση να τον ξεχάσουμε, να τον ξεπεράσουμε, να μην πατήσουμε εκεί που πατούσε και να πιστέψουμε ότι ήταν εκεί».

«Απλώς ταξίδεψε τώρα»

«Δεν θα ξεχάσω ποτέ τις σωστές συμβουλές του. Ήταν ένας σοφός άνθρωπος. Ήταν μεγάλο το σοκ, τρέμουν τα χέρια μου, είμαι άρρωστη. Ξέρω όμως εγώ από τον χώρο τον δικό μου, ότι είναι κάπου αλλού και μας βλέπει. Αυτή είναι η μόνη μου παρηγοριά, δεν πέθανε. Πήγε κάπου αλλού και μας βλέπει και βλέπει και την οικογένειά του. Απλώς ταξίδεψε τώρα…»