Λίτσα Πατέρα: «Ξεκίνησα να διαβάζω αστρολογία όταν ένας συμμαθητής μου πέθανε ξαφνικά»

Η Λίτσα Πατέρα επισκέφτηκε τη Φαίη Σκορδά στο «Buongiorno» σε μια συνάντηση τηλεοπτικής κορυφής, αφού η αστρολόγος του ΑΝΤ1 ήπιε καφέ στην πρωινή εκπομπή του MEGA! Οι δύο γυναίκες είχαν συνεργαστεί παλαιότερα στο «Πρωινό» και είχαν πολλά να πουν. Η κουβέντα τους ξεκίνησε με τη μεγάλη αλλαγή που έρχεται με την είσοδο του Ουρανού στους Διδύμους. «Εγώ στον κόσμο δεν θέλω να δώσω αυτό που ξέρω εγώ, θέλω να δώσω να καταλάβει ότι υπάρχει ένα σύμπαν, υπάρχει Θεός, υπάρχουν από πάνω ο δικαστής, ο καλός, ο έρωτας και ανάλογα με το τι κάνεις σου το επιστρέφει.

Τώρα λοιπόν έχω όση ώρα θέλω να μπορώ να εξηγήσω γιατί ο Άρης που πάει εκεί κάνει καβγά σήμερα, γιατί δεν πρέπει να τρέξεις, γιατί είναι θείο δώρο αυτό που υπάρχει και ας μην ξεχνάμε ότι το έχω ξαναπεί πολλές φορές αλλά σκεφτείτε ότι οι μάγοι που πήγαν στον Χριστό είδανε το αστέρι από πάνω και είπαν ότι αυτό το αστέρι σημαίνει ότι γεννιέται ένας βασιλιάς. Από εκεί δεν ξεκινάει, από εκεί ξεκινάει η αστρολογία, από τα αστέρια.

Και κάνω μια πρόβλεψη, επειδή ο Ουρανός που είναι ο πλανήτης της αστρολογίας μπαίνει στους Δίδυμους, οι Δίδυμοι είναι το καθημερινό ζώδιο, μέσα στην επταετία πιστεύω ότι θα αποδειχθεί σαν η επιστήμη των επιστημών, δηλαδή δεν μπορεί να ξέρεις από τώρα ότι την τάδε ημερομηνία μπορεί να γίνει το τάδε πράγμα. Και ξεκίνησε από τους μάγους. Και γι’ αυτό την αγαπώ πάρα πολύ και γι’ αυτό σε αυτόν που θέλω να τη δώσω, τη δίνω με όλη την καρδιά μου».

«Τι Θεός είσαι εσύ;»

Πώς όμως ξεκίνησε η αγάπη της Πατέρα για την αστρολογία; «Μέναμε στο Κολωνάκι, στην οδό Ξάνθου 6. Ο πατέρας μου ήταν στρατιωτικός. Πήγαινα στα σκαλάκια, με έχαναν, εγώ τόσο δα και αδύνατο και καθόμουν το βράδυ να δω την κουκλίτσα και το αρκουδάκι. Και ερχόταν η μαμά μου, με έπιανε απ’ το αυτί -γιατί φοβόταν μην με χάσει- και μου έλεγε: πάλι εδώ είσαι εσύ; Κι από τότε είχα μια μανία να βλέπω τι πάει στον ουρανό, ας πούμε.

Κι ενώ μετά έβγαλα τη Γαλλική Ακαδημία, από ένα ξαφνικό πράγμα άρχισα να διαβάζω αστρολογία. Πέθανε ένας πολύ αγαπημένος φίλος μου, συμμαθητής μου, απότομα, ξαφνικά και άδικα και λέω, τι Θεός είσαι εσύ που εγώ σε πιστεύω και έφτασα στην Αστρολογία, πέταξα όλα τα άλλα. Πιστεύω ότι τόσο πολύ μπορείς να βοηθήσεις τον άνθρωπο. Οι πλανήτες μιλάνε. Ο κάθε πλανήτης κάνει μία δουλειά. Η Αφροδίτη ας πούμε κάνει μία δουλειά. Έρχεται και σε κάνει να ερωτεύεσαι. Ή αν συναντάει κακούς ανθρώπους, χωρίζεις. Η ίδια λοιπόν η Αφροδίτη σήμερα μπαίνει σε ένα ζώδιο, αλλά αν κάνει μία κακή όψη σημαίνει χωρισμό. Αυτό τι σου δίνει; Βοηθάς τον άνθρωπο να ξέρει πώς θα το μεγαλώσεις το παιδί σου».

Αστρολογική συνάντηση

Συγκινητική ήταν η συνάντηση της Λίτσας Πατέρα με τη συνάδελφό της, Βίκυ Παγιατάκη. Τις δύο γυναίκες που συνδέει φιλία χρόνων απαθανάτισε με το κινητό της η Φαίη Σκορδά και τη μοιράστηκε στο Instagram.