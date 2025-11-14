Γιώργος Παπαδάκης: «Μου λείπει η δουλειά, είχα συνηθίσει να δουλεύω 17 - 18 ώρες την ημέρα»

Τον Γιώργο Παπαδάκη συνάντησαν οι κάμερες των ψυχαγωγικών εκπομπών και τον ρώτησαν για την καθημερινότητά του τώρα που το «Καλημέρα Ελλάδα» - μια εκπομπή που παρουσίαζε για 34 ολόκληρα χρόνια, καθιστώντας την ως το μακροβιότερο πρόγραμμα με τον ίδιο παρουσιαστή - αποτελεί πια για εκείνον παρελθόν.

«Μου λείπει η δουλειά, είχα συνηθίσει να δουλεύω 17-18 ώρες την ημέρα. Τώρα δουλεύω πολύ λιγότερες, αλλά έχω σκοπό να επιμηκύνω τον χρόνο της δουλειάς. Δεν μπορώ να κάθομαι. Ξυπνούσα 2 η ώρα χωρίς ξυπνητήρι. Τώρα ξυπνάω 6 η ώρα το πρωί» εξομολογήθηκε ο δημοσιογράφος.

Και συνέχισε: «Παρακολουθώ σχεδόν όλες τις εκπομπές. Παρακολουθώ πράγματα τα οποία μπορούν να μου προκαλέσουν ενδιαφέρον, αλλά είναι λίγα».

Για τον Παναγιώτη Στάθη και την Άννα Λιβαθυνού που μας λένε «Καλημέρα Ελλάδα» καθημερινά στις 6 το πρωί μέσα από την συχνότητα του ΑΝΤ1, ο Γιώργος Παπαδάκης είπε χαρακτηριστικά: «Είναι από τα παιδιά μου. Είμαι αισιόδοξος, το περήφανος είναι σχετικό. Περήφανα είναι τα παιδιά γιατί πραγματικά κάνουν μια καταπληκτική δουλειά. Ουδείς αναντικατάστατος, δεν υπάρχουν ιδιοκτήτες προγραμμάτων στην τηλεόραση. Είμαστε πρόσωπα περαστικά».