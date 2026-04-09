Σάκης Τανιμανίδης: «Αν έχεις επιχείρηση, μην το δουλεύεις μόνος» - Ανοιχτό κάλεσμα για business

Θυμάστε εκείνη την παλιά διαφήμιση για τα αυθαίρετα που έλεγε: «Αν το δηλώσεις, μπορείς να το σώσεις;», ε, κάτι τέτοιο πάει να εφαρμόσει τώρα και ο Σάκης Τανιμανίδης. Ο παρουσιαστής του «Dragons’ Den» κάνει ανοιχτή πρόσκληση σε επιχειρηματίες που θέλουν να βρουν επενδυτές να δηλώσουν συμμετοχή στο παιχνίδι επιχειρηματικότητας που ετοιμάζει στον ΣΚΑΪ και να σώσουν τις δουλειές τους!

Ποιος θα επενδύσει σε σένα;

Η νέα τηλεοπτική σεζόν στον ΣΚΑΪ φέρνει στις οθόνες μας το «Dragons’ Den», το project επιχειρηματικότητας, με τον Σάκη Τανιμανίδη και οι αιτήσεις συμμετοχής για τους φιλόδοξους startuppers θα μείνουν ανοιχτές για λίγο ακόμα! Στο νέο τρέιλερ του προγράμματος βλέπουμε τον Σάκη να παρουσιάζει με χιούμορ τις αντικειμενικές δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσει ένας νέος επιχειρηματίας, όταν πρέπει να καλύψει όλες τις θέσεις… μόνος του!

Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο! «Αν έχεις επιχείρηση, μην το δουλεύεις μόνος, έλα στο Dragons’ Den». Οι Dragons αναζητούν την επόμενη επένδυσή τους και αυτή μπορεί να είναι η δική σου επιχείρηση! Αν πιστεύεις σε αυτό που έχεις δημιουργήσει, το θεωρείς μοναδικό και αναζητάς την ευκαιρία που θα το απογειώσει, κάνε τώρα το πρώτο βήμα για το μέλλον που ονειρεύεσαι στο: https://dragonsden.skaitv.gr/