ΣΚΑΪ: Όλοι κατηφορίζουν προς Νέο Φάληρο, όμως κανείς δεν υπογράφει (ακόμα)

Αν και απέχουμε πολύ από τη νέα τηλεοπτική σεζόν, οι ζυμώσεις, οι συσκέψεις και οι επαφές στα κανάλια έχουν ήδη ξεκινήσει. Τα στελέχη των σταθμών θέλουν να δουν τι πήγε και τι δεν πήγε, ποιος τα έφερε και ποιος όχι, ποιου λήγει το συμβόλαιο και ποιος τους έμεινε… παλτό και αναλόγως να πράξουν.

Στον ΣΚΑΪ επικρατεί αναβρασμός γιατί φέτος είναι μια σεζόν που πέραν της ενημέρωσης και του «The Voice of Greece», σχεδόν τίποτε άλλο δεν πήγε καλά, οπότε αναμένονται πολλές αλλαγές, νέα project, κοψίματα, λήξεις συμβολαίων...

Total makeover

Ο Κωνσταντίνος Ζούλας, όταν ήταν πρόεδρος της ΕΡΤ, είχε πιστέψει πολύ στο δίδυμο Νάνσυς Ζαμπέτογλου και Θανάση Αναγνωστόπουλου και τους είχε πάει στη δημόσια τηλεόραση με το καθημερινό μαγκαζίνο «Στούντιο 4» που έχτισε το κοινό της και κατάφερε να κάνει αρκετά καλή τηλεθέαση.

Με την αποχώρησή του από την ΕΡΤ και την άφιξή του στον ΣΚΑΪ, ο Ζούλας επιχείρησε να «αρπάξει» το δίδυμο, όμως εκείνοι προτίμησαν τη σίγουρη αγκαλιά της δημόσιας τηλεόρασης, από την αβεβαιότητα της ιδιωτικής TV και ειδικά του καναλιού του Νέου Φαλήρου, που έχουμε δει πώς φέρεται στις ψυχαγωγικές εκπομπές (Μαλέσκου, Σκορδά, Τσουρός κλπ). Το σενάριο συνεργασίας των δύο δημοσιογράφων με τον ΣΚΑΪ παίζει και πάλι φέτος και μάλιστα ορισμένοι κάνουν λόγο πως είναι σιγουράκι. Πηγές από το κανάλι πάντως υποστηρίζουν πως υπογραφές δεν έχουν πέσει ακόμα! Επίσης μην ξεχνάμε πως και η ΕΡΤ δεν έχει πει ακόμα την τελευταία της κουβέντα. Θα θέλει άραγε να χάσει το επιτυχημένο της δίδυμο;

Συνέχεια στη μυθοπλασία

Πολλά χρόνια τώρα ο ΣΚΑΪ προσπαθεί να δημιουργήσει σειρές που θα αρέσουν στο κοινό και θα αφήσουν το δικό τους στίγμα στην εγχώρια μυθοπλασία. Οι απόπειρες που έκανε, συνήθως δεν του βγήκαν. Φέτος όμως το «Τότε vs Τώρα» με την Έλενα Χαραλαμπούδη και τον Αλέξανδρο Τσουβέλα ήταν μια καλή προσπάθεια.

Έτσι λοιπόν το εγχείρημα συνεχίζεται και μάλιστα φήμες θέλουν τον Ανδρέα Γεωργίου να μετακομίζει στο Νέο Φάληρο (είχε συνεργαστεί με το κανάλι και το 2019 με τη σειρά «8 λέξεις») και να ετοιμάζει δύο καθημερινές σειρές που θα παίζουν πριν και μετά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Για την ώρα βέβαια δεν έχουν πέσει υπογραφές, ωστόσο η συνεργασία του Γεωργίου με το MEGA θεωρείται λήξασα, αφού ο δημιουργός είναι πικραμένος από την αντιμετώπιση που είχε η τελευταία σεζόν της σειράς του «Η γη της ελιάς».

Στόχος η ψυχαγωγία

Το σίγουρο πάντως είναι πως ο ΣΚΑΪ ποντάρει πολύ στην ψυχαγωγία και θέλει το φθινόπωρο του 2026 να διεκδικήσει μεγάλο μερίδιο της πίτας. Για τον λόγο αυτό ρίχνει στη μάχη της τηλεθέασης το «The Voice of Greece» με τον Γιώργο Καπουτζίδη, το «Dragons’ Den» με τον Σάκη Τανιμανίδη, ενώ επίσης βρίσκεται σε συζητήσεις με τον Χρήστο Φερεντίνο για να βρουν το νέο concept που θα παρουσιάζει στον σταθμό, αφού το «The Wall» ολοκληρώνει τον κύκλο του. Στο κανάλι φυσικά παραμένει και ο Γιώργος Λιανός που στις 17 Απριλίου επιστρέφει με τον τρίτο κύκλο επεισοδίων του τηλεπαιχνιδιού «The floor», όπου όλα αλλάζουν! Αναμένονται εξελίξεις και -αν μη τι άλλο- δεν θα πλήξουμε με τον ΣΚΑΪ.