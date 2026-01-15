Αποκλειστικό: Όλη η αλήθεια για τη σχέση Φερεντίνου - ΣΚΑΪ

Δεν είναι μια εύκολη σεζόν, σχεδόν για κανέναν, φέτος στην ελληνική τηλεόραση! Οι παρουσιαστές στρεσάρονται, τα νούμερα των περισσοτέρων κινούνται χαμηλά, εκπομπές κόβονται και υπάρχουν και εκείνες που είναι… υποψήφιες για κόψιμο από την πρεμιέρα τους κιόλας, ή τουλάχιστον έτσι γράφεται...

Σενάρια επί σεναρίων

Μέσα σε αυτόν τον γενικό πανικό που επικρατεί στην εγχώρια TV, σειρά τώρα είχε να την «πέσουν» και στον Χρήστο Φερεντίνο! Κυκλοφόρησε λοιπόν η φήμη που θέλει τον παρουσιαστή να σταματά τη συνεργασία του με τον ΣΚΑΪ, κάτι φυσικά που αποτελεί σενάριο επιστημονικής φαντασίας!

Η σχέση του Φερεντίνου με το κανάλι του Νέου Φαλήρου είναι πολύ καλή και δεν υφίσταται καμία ρήξη μεταξύ των δύο πλευρών. Το Σάββατο 17 Ιανουαρίου επιστρέφει στους δέκτες μας το «The Wall» με νέα επεισόδια, αφού ο πρώτος κύκλος του τηλεπαιχνιδιού περιλαμβάνει 30 εκπομπές οι οποίες έχουν ήδη γυριστεί και ακόμη δεν έχουν μεταδοθεί όλες.

Το προσεχές διάστημα μάλιστα ο παρουσιαστής και τα στελέχη του καναλιού θα ξεκινήσουν μια ανοιχτή συζήτηση με στόχο να ανανεώσουν τη συνεργασία τους και να δουν τι projects μπορεί να αναλάβει, ενώ δεν έχει αποκλειστεί και το ενδεχόμενο να γυριστούν και νέα επεισόδια του «The Wall». Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες, πρόθεση και του ΣΚΑΪ και του Φερεντίνου είναι η συνεργασία που έχουν εδώ και χρόνια να συνεχιστεί και σε καμία περίπτωση να διακοπεί.

Στόχος τα 350.000€

Το «The Wall» λοιπόν επιστρέφει σε νέα μέρα, στο prime time του Σαββάτου αποδεικνύοντας πόσο το κανάλι πιστεύει στον Φερεντίν και τον στηρίζει. Από το Σάββατο 17 Ιανουαρίου στις 21.00 και κάθε Σάββατο την ίδια ώρα, ζευγάρια παικτών εισβάλουν στο πλατό για να παίξουν, να τολμήσουν και να ρισκάρουν με έναν στόχο: να δουν το συνολικό χρηματικό έπαθλο να φθάνει τις 350.000€ προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.

Στο πρώτο νέο επεισόδιο της χρονιάς, ο Χρήστος Φερεντίνος υποδέχεται την Έλενα και την Κορίνα, δύο αγαπημένες αδερφές που ενώνουν τις δυνάμεις τους και δοκιμάζουν τις γνώσεις τους. Η Έλενα είναι παντρεμένη 17 χρόνια και έχει δύο κόρες στην εφηβεία. Εργάζεται ως Υπεύθυνη σε παιδικό γυμναστήριο και θαυμάζει τον δυναμισμό και τη δοτικότητα της αδερφής της. Η Κορίνα, από την πλευρά της, είναι πωλήτρια και εκπαιδεύτρια σε εταιρεία που εισάγει μηχανήματα αισθητικής. Μένει στην ίδια πολυκατοικία με την αδερφή της και τα ανίψια της.

Όλοι, έχουν το ίδιο όνειρο: να επισκεφθούν τη Σεούλ και να δουν από κοντά το αγαπημένο τους συγκρότημα Kpop μουσικής, τους BTS, μία εμπειρία ζωής και ένα ταξίδι ζωής. Θα καταφέρει το δυνατό δίδυμο, η Έλενα και η Κορίνα, να γκρεμίσει τον «Τοίχο» και να πραγματοποιήσει το ταξίδι ζωής; Οι κανόνες είναι απλοί. Ο «Τοίχος» είναι... γενναιόδωρος στις σωστές απαντήσεις, αλλά αμείλικτος στις λάθος!