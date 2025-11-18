Χρήστος Φερεντίνος: «Ο ηλικιακός ρατσισμός υπάρχει σε όλες τις δουλειές, σε άντρες και σε γυναίκες»

Ο Χρήστος Φερεντίνος ήταν καλεσμένος στη διαδικτυακή εκπομπή του Αντώνη Σρόιτερ και μίλησε για την τηλεόραση και το εάν εκείνος παρουσιάζει καλύτερα το “The Wall” από τον Αρναούτογλου που το έκανε παλαιότερα. «Το “The Wall” το έχει παρουσιάσει και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου πριν από 7-8-9 χρόνια, δεν θυμάμαι τώρα. Δεν υπάρχει ερώτηση να πω εγώ ή ο Γρηγόρης το κάνει καλύτερα. Ο καθένας το παρουσιάζει με τον δικό του τρόπο».

Τρόμος και ηλικία

Ο παρουσιαστής σχολίασε και το στερεότυπο που έχουμε στην Ελλάδα που κάνουμε στην άκρη τους μεγάλους σε ηλικία. «Ένας ηλικιακός ρατσισμός υπάρχει. Δηλαδή η ερώτηση πόσο χρόνων είσαι είναι τρόμος πια σε πολλούς. Δεν είναι μόνο στις γυναίκες, είναι και στους άντρες. Σε όλες τις δουλειές. Παντού. Και στον χώρο της τηλεόρασης.

Στην Ευρώπη και την Αμερική δεν υπάρχει τόσο αυτό. Είναι άνθρωποι που κάνουν ας πούμε και ψυχαγωγία, πέρα από την ενημέρωση που είναι πιο εύκολο να την κάνεις και πιο μεγάλος ηλικιακά. Στην Ελλάδα είναι ένα στερεότυπο αυτό».

Η Μενεγάκη

Ο Φερεντίνος αναφέρθηκε και στους παρουσιαστές που λείπουν από την ελληνική τηλεόραση; «Δεν ξέρω αν λείπουν ή όχι, αλλά σίγουρα θα μπορούσαν να μείνουν κι άλλο. Η Μενεγάκη είναι μια παρουσιάστρια που λείπει από την τηλεόραση. Ο τρόπος της, η προσέγγιση που έχει, αυτό το good vibe που έχει γενικότερα όταν κάνει εκπομπή είναι πολύ ωραίο και λείπει. Εμένα μου αρέσει η Ελένη Μενεγάκη πολύ».

Το διαζύγιο

Ο παρουσιαστής δεν θα μπορούσε να μην μιλήσει και για το πώς είναι να παίρνει κάποιος διαζύγιο και να προχωρά στη ζωή του. «Είναι ευτυχία να χωρίζει κανείς και να περνάει ένα χρονικό διάστημα για να αποστασιοποιηθείς από όλο αυτό, γιατί κανένας χωρισμός δεν είναι ευχάριστος. Ακόμα και αν τον θέλει κάποιος δεν είναι ευχάριστος χωρισμός, ειδικά με παιδιά.

Δηλαδή δεν είναι κάτι που το επικροτώ ούτε μ' αρέσει όταν ακούω ότι κάποιος χώρισε. Δεν χαίρομαι. Δεν λέω συγχαρητήρια. Για πλάκα τους λέω κανονικά πρέπει να κάνετε πάρτι! Θα περάσει μια δυσκολία βέβαια».