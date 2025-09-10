Χρήστος Φερεντίνος: Αντιμέτωπος με έναν… Τοίχο ύψους 12 μέτρων

Το «The Wall» είναι ένα παιχνίδι γνωστό στο τηλεοπτικό κοινό. Ξεκίνησε να μεταδίδεται στις ΗΠΑ τον Δεκέμβριο του 2016, ενώ προβλήθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα τον Μάιο του 2018 από τον ΑΝΤ1 με παρουσιαστή, ποιον άλλον φυσικά, τον Γρηγόρη Αρναούτογλου. Τότε το παιχνίδι μοίραζε έως 300.000€ και γυριζόταν στην Πολωνία γιατί το σκηνικό του ήταν τεράστιο και θα κόστιζε πολύ στο κανάλι να δημιουργήσει κάτι αντίστοιχο στην Ελλάδα.

Μια άβολη στιγμή όμως ήταν όταν οι κάμερες έδειχναν το κοινό που ήταν Πολωνοί και δεν καταλάβαιναν τι έλεγε ο παρουσιαστής με τους παίκτες κι αυτό έφτανε μέχρι τους δέκτες μας. Είπαμε άντε να... πετάξεις μέχρι τη Βαρσοβία παίκτες και παρουσιαστή, αν όμως είναι να βγάλεις εισιτήρια και διαμονή και για το κοινό, τότε θα πέσει έξω η παραγωγή! Το πρόγραμμα έμεινε στον αέρα για μόλις 3 μήνες και ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του ίδιου έτους.

Η νέα εκδοχή

Ο Χρήστος Φερεντίνος, με την αμεσότητα, το χιούμορ και την εμπειρία χρόνων στη συγκεκριμένη τυπολογία προγράμματος, αναλαμβάνει δράση και γίνεται ο οικοδεσπότης του νέου «The Wall» που έρχεται στον ΣΚΑΪ! Θα στέκεται δίπλα στους παίκτες και θα τους εμψυχώνει στην προσπάθεια τους να αντιμετωπίσουν τον γιγαντιαίο «Τοίχο» ύψους 12 μέτρων!

Το format

Σε κάθε επεισόδιο, δύο παίκτες βασίζονται στο πόσο καλά γνωρίζουν ο ένας τον άλλον, ώστε να πάρουν σημαντικές αποφάσεις σε κρίσιμες στιγμές. Οι μπάλες πέφτουν και πρέπει γρήγορα και σωστά να απαντήσουν στις ερωτήσεις του παρουσιαστή.

Αν τα καταφέρουν, καρπώνονται τα χρηματικά ποσά στα οποία προσγειώθηκαν οι μπάλες. Σε συνδυασμό με τις γνώσεις τους και την «παντοδύναμη» τύχη, προσπαθούν να κάνουν το όνειρό τους πραγματικότητα και να κερδίσουν το «γιγαντιαίο» έπαθλο που φτάνει έως το ποσό των 350.000€!