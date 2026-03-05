Σία Κοσιώνη: Όλη η αλήθεια για το μέλλον της συνεργασίας της με τον ΣΚΑΪ

Ούριος άνεμος πνέει στο Νέο Φάληρο, οι βαρκούλες αρμενίζουν και δεν υπάρχει κανένα σύννεφο στον ορίζοντα! Η Σία Κοσιώνη παραμένει στο τιμόνι των ειδήσεων του ΣΚΑΪ και όλα όσα διαρρέονται ή ακούγονται τις τελευταίες ώρες περί διατάραξης της σχέσης της με το κανάλι είναι σενάρια... ΑΙ φαντασίας!

Αμοιβαία εμπιστοσύνη

Δεν έχει περάσει πολύς καιρός από τότε που η δημοσιογράφος επέστρεψε από την αναρρωτική της άδεια. Όλοι θυμόμαστε πως την υποδέχτηκε η διοίκηση, αλλά και οι συνάδελφοί της, με μπαλόνια, γέλια και χαρές.

Πηγές από το κανάλι του Νέου Φαλήρου διαψεύδουν τα όποια γκρίζα σύννεφα ακούγεται πως υπάρχουν στην ατμόσφαιρα. «Υπάρχει σχέση αμοιβαίας εμπιστοσύνης και καλής επαγγελματικής συνεργασίας» ξεκαθαρίζουν και διαψεύδουν επίσης τα σενάρια που ήθελαν την Κοσιώνη να αφήνει την... παραλία για να ανηφορίσει στον ΑΝΤ1 και να πάρει τη θέση του Νίκου Χατζηνικολάου κι εκείνος με τη σειρά του να πάει στον ΣΚΑΪ για να πάρει τη δική της!

Η Κοσιώνη έχει εν ενεργεία συμβόλαιο με το κανάλι, οι σχέσεις με τον ΣΚΑΪ είναι άριστες, συνεχίστε αυτό που κάνατε!