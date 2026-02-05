Εξιτήριο για τη Σία Κοσιώνη – Η φωτογραφία Μπακογιάννη μέσα από το νοσοκομείο

Εξιτήριο πήρε η Σία Κοσιώνη μετά την περιπέτεια που είχε με την υγεία της. Η δημοσιογράφος είχε εισαχθεί σε ιδιωτικό θεραπευτήριο στις 22 Ιανουαρίου, καθώς ένιωσε αδιαθεσία και δυσκολία στην αναπνοή. Οι εξετάσεις έδειξαν ότι είχε προσβληθεί από πνευμονιόκοκκο.

Με μια εξομολογητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Κώστας Μπακογιάννης ευχαρίστησε το κοινό για το κύμα συμπαράστασης κατά τη διάρκεια της σοβαρής περιπέτειας υγείας που πέρασε η σύζυγός του, Σία Κοσιώνη.

«Η Σία ευτυχώς πήρε, επιτέλους, σήμερα εξιτήριο. Η φωτογραφία είναι από τη ΜΕΘ τις πρώτες, πολύ δύσκολες, ημέρες όταν της μετέφερα όλη την αγάπη που λάμβανε από τον έξω κόσμο και εκείνη με κάθε λέξη δυνάμωνε λίγο παραπάνω. Χαμογελούσε, κιόλας, φωτίζοντας το νοσοκομείο» έγραψε ο Κώστας Μπακογιάννης στο facebook.

Ο Κώστας Μπακογιάννης στάθηκε ιδιαίτερα στη συγκινητική στάση ανθρώπων που, αν και δεν γνωρίζουν την οικογένεια προσωπικά, έσπευσαν να στείλουν ευχές και προσευχές.

«Όλες αυτές τις ημέρες κατακλυστήκαμε από ευχές. Μέσα στην ατυχία μας είμαστε πολύ τυχεροί και σας ευγνωμονούμε οικογενειακά. Ευχαριστούμε όχι μόνο τους φίλους, αλλά και όλους εσάς που σταθήκατε τόσο συγκινητικά δίπλα μας», ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό για την επιστημονική τους επάρκεια και την ανθρωπιά τους.

«Δεν είμαστε από ατσάλι»

Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της παρέμβασής του αφορούσε την προστασία μέσω του εμβολιασμού. Ο Κώστας Μπακογιάννης κάλεσε τους πολίτες να εμπιστεύονται μόνο τους ειδικούς και να μην αμελούν τη θωράκιση του οργανισμού τους.

«Συμβουλευτείτε τον γιατρό σας και εμβολιαστείτε. Μην ακούτε κανέναν άλλον. Όχι μόνο με το σύνηθες αντιγριπικό εμβόλιο, αλλά και με αυτό για τον πνευμονιόκοκκο και ό,τι άλλο προβλέπεται. Όχι, δεν είμαστε άτρωτοι, δεν είμαστε από ατσάλι», κατέληξε, στέλνοντας ευχές για υγεία και αγάπη σε όλες τις οικογένειες.