Σία Κοσιώνη: «Επιτέλους κοντά σας» – Η συγκινητική επιστροφή στο δελτίο του ΣΚΑΙ

Με ένα πλατύ χαμόγελο και ένα ηχηρό «ευχαριστώ», η Σία Κοσιώνη επέστρεψε απόψε στη θέση της, έναν μήνα μετά τη σοβαρή περιπέτεια με την υγεία της. Η παρουσιάστρια του ΣΚΑΪ, που νοσηλεύτηκε στην εντατική λόγω πνευμονιόκοκκου, υποδέχθηκε το κοινό εμφανώς συγκινημένη, κλείνοντας οριστικά τον κύκλο της απουσίας της που ξεκίνησε την 22α Ιανουαρίου.

«Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Πίσω στη θέση μου, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που επιστρέφω επιτέλους κοντά σας». Με αυτά τα λόγια ξεκίνησε το δελτίο ειδήσεων της Τρίτης η Σία Κοσιώνη, απευθυνόμενη στο τηλεοπτικό κοινό που την κατέκλυσε με μηνύματα αγάπης όλο το προηγούμενο διάστημα. Η επιστροφή της σήμερα, 24 Φεβρουαρίου, σηματοδοτεί την πλήρη επάνοδό της στην κανονικότητα, αφήνοντας πίσω τις δύσκολες ώρες στο νοσοκομείο.

Η έκπληξη στο newsroom και η μάσκα

Η μέρα ξεκίνησε με έντονο συναισθηματικό φορτίο στα γραφεία του Φαλήρου.Η δημοσιογράφος έφτασε νωρίς το μεσημέρι στον ΣΚΑΪ φορώντας μάσκα προστασίας, όπου την περίμενε μια απρόσμενη υποδοχή. Οι συνεργάτες της είχαν γεμίσει το γραφείο της με δεκάδες πολύχρωμα μπαλόνια, στήνοντας ένα μίνι πάρτι-έκπληξη. «Χριστέ μου, θα τρελαθώ. Για ποιον τα έχετε κάνει όλα αυτά;», αναφώνησε η ίδια, φανερά ξαφνιασμένη από τη θερμή υποδοχή της ομάδας της.

Το χρονικό της περιπέτειας

Όλα ξεκίνησαν το βράδυ της 22ας Ιανουαρίου, όταν η Σία Κοσιώνη ένιωσε έντονη αδιαθεσία και σοβαρή δύσκολη στην αναπνοή λίγο πριν βγει στον αέρα. Η άμεση μεταφορά της στο νοσοκομείο και οι εξετάσεις που ακολούθησαν έδειξαν ότι είχε προσβληθεί από πνευμονιόκοκκο. Η σοβαρότητα της κατάστασης επέβαλε την εισαγωγή της στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ), προκαλώντας ανησυχία στον δημοσιογραφικό και πολιτικό κόσμο.

Μετά από έναν μήνα εντατικής θεραπείας και αποκατάστασης, η δημοσιογράφος είναι πλέον υγιής και έτοιμη να αναλάβει ξανά τον απαιτητικό ρόλο της στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης, έχοντας κερδίσει την πιο σημαντική προσωπική της μάχη.