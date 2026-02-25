Σία Κοσιώνη: «Όταν έχεις παιδάκια να περιμένουν, δεν επιτρέπεις στον εαυτό σου να πάει κάτι στραβά»

Η Σία Κοσιώνη επέστρεψε στην παρουσίαση του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΣΚΑΪ μετά από περίπου έναν μήνα λόγω της νοσηλείας της στη ΜΕΘ εξαιτίας του πνευμονιόκοκκου. Αμέσως μετά το τέλος του δελτίου την περίμεναν οι τηλεοπτικές κάμερες και η δημοσιογράφος μίλησε για την εμπειρία της, το πόσο της έλειψε ο γιος της και πόσο βράχος της στάθηκε ο σύζυγός της, Κώστας ΜπακογιάννηςΚώστας Μπακογιάννης.

«Είχα ένα άγχος ομολογώ μην πάει κάτι στραβά, μην κουραστώ, μην βήξω. Κατά τα άλλα, σαν το ποδήλατο. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, όλη τη δημοσιογραφική οικογένεια, για το ενδιαφέρον από την αρχή αυτής της περιπέτειας. Είμαι καλά, δεν είμαι στο 100% αλλά θα φτάσω. Χρειάζεται μια περίοδος αποκατάστασης για να δυναμώσω. Η κόπωση είναι το θέμα μου περισσότερο. Το πρώτο πράγμα που έχει αξία στη ζωή μας είναι η υγεία μας, κάνουμε μία άγρια δουλειά. Προτεραιότητά μας είναι ο εαυτός μας και οι άνθρωποί μας».

«Η ΜΕΘ είναι μια πολύ δυσάρεστη εμπειρία»

«Ποτέ στ’ αλήθεια δεν πίστεψα ότι θα συμβεί κάτι άσχημο κι όταν έχεις ανθρώπους να σε περιμένουν, ειδικά όταν έχεις παιδάκια να σε περιμένουν, δεν μπορείς να επιτρέψεις στον εαυτό σου να πάει κάτι στραβά. Η ΜΕΘ είναι μια πολύ δυσάρεστη εμπειρία προφανώς, θυμάμαι αρκετά πράγματα. Οι πρώτες μέρες ήταν δύσκολες, δεν μπορούσα να σηκωθώ.

Χρειάστηκε να περάσει ένας μήνας για να περπατήσω, ένα βήμα τη φορά. Τώρα πια χτυπάω και χιλιόμετρα! Είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου που το σώμα μου επέβαλε στο μυαλό μου τι πρέπει να κάνει και όχι το αντίστροφο».

«Είναι πολύ ψυχοφθόρο να αποχωρίζεται μια μάνα το παιδί της»

«Ο σύζυγός μου ήταν ο βράχος μου, ήταν το στήριγμά μου, δεν με άφησε δευτερόλεπτο, έτσι είναι οι σύντροφοι. Του είμαι ευγνώμων, όπως και σε όλη μας την οικογένεια και στο παιδάκι μου για την υπομονή και όλο το θάρρος που επέδειξε. Είναι δοκιμασίες για όλη την οικογένεια. Τις πρώτες μέρες δεν έβλεπα τον γιο μου.

Όταν βγήκα από τη ΜΕΘ και ήμουν σε θέση να επικοινωνήσω κάναμε σε FaceTime ακόμα και τις εργασίες του σχολείου. Το να αποχωρίζεται μια μαμά το παιδί της για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα είναι πολύ ψυχοφθόρο. Μου έλειπε πάρα πολύ, αλλά η προτεραιότητά μου ήταν να γίνω γρήγορα καλά και να επιστρέψω στην αγκαλιά του και αυτός στη δική μου».