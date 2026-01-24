Σία Κοσιώνη: Με πνευμονιόκοκκο στη ΜΕΘ νοσηλεύεται η δημοσιογράφος – Η κατάσταση της υγείας της

Σοβαρή περιπέτεια με την υγεία της περνά η δημοσιογράφος Σία Κοσιώνη, καθώς νοσηλεύεται σε μεγάλο νοσοκομείο της Αθήνας καθώς, κατά πληροφορίες, έχει προσβληθεί από πνευμονιόκοκκο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Σία Κοσιώνη ένιωσε αδιαθεσία και δυσκολία στην αναπνοή την περασμένη Πέμπτη (22/1), κάτι που την εμπόδισε να παρουσιάσει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ και μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί της έκαναν εισαγωγή στη ΜΕΘ, καθώς μετά από εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι έχει προσβληθεί από πνευμονιόκοκκο.

Η δημοσιογράφος παραμένει, σήμερα Σάββατο, στην εντατική, ωστόσο, όπως αναφέρουν οι γιατροί, η ζωή της δεν διατρέχει κάποιο κίνδυνο.

Τι είναι ο πνευμονιόκοκκος: Τι προκαλεί, συμπτώματα και πρόληψη

Ο πνευμονιόκοκκος είναι ένα βακτήριο (Streptococcus pneumoniae) που ζει συχνά στον ρινοφάρυγγα υγιών ανθρώπων, κυρίως παιδιών, χωρίς να προκαλεί απαραίτητα νόσο. Υπό ορισμένες συνθήκες, όμως, μπορεί να γίνει ιδιαίτερα επικίνδυνος.

Τι προκαλεί

Ο πνευμονιόκοκκος είναι από τις συχνότερες αιτίες:

Πνευμονίας

Ωτίτιδας και ιγμορίτιδας

Μηνιγγίτιδας

Σηψαιμίας (βακτηριαιμίας)

Οι λεγόμενες «διεισδυτικές πνευμονιοκοκκικές λοιμώξεις» είναι οι πιο σοβαρές και μπορεί να απειλήσουν τη ζωή, ιδιαίτερα σε ευάλωτες ομάδες.

Συμπτώματα

Τα συμπτώματα διαφέρουν ανάλογα με τη νόσο και περιλαμβάνουν:

Υψηλό πυρετό

Βήχα, δύσπνοια, πόνο στο στήθος (στην πνευμονία)

Έντονο πονοκέφαλο, αυχενική δυσκαμψία, σύγχυση (στη μηνιγγίτιδα)

Πόνο στο αυτί, εκκρίσεις, μείωση ακοής (στην ωτίτιδα)

Ρίγος, χαμηλή πίεση, ταχυκαρδία (στη σηψαιμία)

Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο

Βρέφη και μικρά παιδιά

Ηλικιωμένοι άνω των 65 ετών

Άτομα με χρόνια νοσήματα (π.χ. καρδιοπάθειες, διαβήτη, ΧΑΠ)

Ανοσοκατεσταλμένοι

Πρόληψη

Η πιο αποτελεσματική προστασία είναι ο εμβολιασμός, ο οποίος έχει μειώσει σημαντικά τα σοβαρά περιστατικά και τους θανάτους από πνευμονιοκοκκική νόσο. Ο εμβολιασμός συνιστάται ιδιαίτερα στις ομάδες υψηλού κινδύνου.

Ο πνευμονιόκοκκος δεν είναι απλώς ένα «κοινό μικρόβιο», αλλά ένας παθογόνος παράγοντας που απαιτεί έγκαιρη διάγνωση, σωστή αντιμετώπιση και, κυρίως, πρόληψη.