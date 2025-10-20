Σία Κοσιώνη: Στο θεατρικό σανίδι η δημοσιογράφος - «Οι δικοί μου είπαν ότι είμαι τρελή που θα παίξω»

Παραδοσιακώς ακατάλληλο είναι ο τίτλος της θεατρικής παράστασης στην οποία συμμετέχει η Σία Κοσιώνη - κάνοντας την έκπληξη - η οποία μίλησε στην εκπομπή Happy Day γι' αυτό της το εγχείρημα.

«Κατ’ αρχάς να πω ότι υποδύομαι τον εαυτό μου. Αυτό το καθιστά λίγο πιο εύκολο. Κάνω τη Σία Κοσιώνη ως καρικατούρα, σε μία κωμωδία, η οποία θα βγάλει τρομερό γέλιο, σας το υπόσχομαι! Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματά μου στις πρόβες -ακριβώς επειδή δεν είμαι ηθοποιός- είναι ότι σκάω στα γέλια» εξομολογήθηκε.

Για το ενδεχόμενο να ακούσει αρνητικά σχόλια δήλωσε: «Μακάρι να έρθουν να εκφωνήσουν δελτίο να δουν τη γλύκα. Εγώ δεν ήρθα να πάρω τη δουλειά κανενός, δεν είμαι ηθοποιός κι ούτε θα γίνω. Δέχτηκα όμως με πολύ μεγάλη χαρά να στηρίξω αυτή την παράσταση με φιλανθρωπικό σκοπό».

«Οι δικοί μου άνθρωποι μου είπαν ότι είμαι τρελή που θα παίξω στην παράσταση. Αλλά ξέρουν πόσο τρελή είμαι, οπότε δεν εκπλήσσονται. Ο γιος μου δεν με έχει δει στις πρόβες. Με βοηθάει λίγο στο script, τον βάζω και βλέπει αν τα λέω καλά. Το ότι θα είναι άνθρωποι από κάτω και θα με βλέπουν με αγχώνει πολύ αλλά επειδή είμαι μαθημένη στη δημόσια έκθεση, φαντάζομαι θα τα καταφέρω. Το καλό νέο είναι ότι σε αυτό δεν έχει κανείς προσδοκίες από εμένα οπότε δεν αγχώνομαι. Δεν περιμένουν να δουν καμιά οσκαρική ηθοποιό. Δεν νομίζω ότι είμαι από τους ανθρώπους που έχουν κάποιο κόμπλεξ με τη δημόσια εικόνα τους. Το παίρνω χαλαρά το πράγμα» παραδέχθηκε η δημοσιογράφος.