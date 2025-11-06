Σία Κοσιώνη: Μια ανάσα πριν το θεατρικό της ντεμπούτο «Δεν είμαι σίγουρη αν θα θυμηθώ τα λόγια μου»

Για την τολμηρή αποφάσή της να ανέβει στο θεατρικό σανίδι, το δημιουργικό άγχος που έχει πριν την πρεμιέρα και την καθημερινότητά της που έχει αλλάξει μίλησε η Σία Κοσιώνη που ετοιμάζεται να μας εκπλήξει με την παρουσία της στην παράσταση "Παραδοσιακώς Ακατάλληλο" που παρουσιάζεται στο θέατρο του Κολλεγίου Αθηνών από τις 7 έως και τις 11 Νοεμβρίου.

Όπως εξήγησε στο Madame Figaro, η πρόταση για να παίξει στην παράσταση ήρθε από τον συγγραφέα του θεατρικού έργου Γιώργο Δ. Λεμπέση. «Στην αρχή ήμουν αρνητική. Ο ίδιος μου είπε να το ξανασκεφτώ, καθώς θα παίξω τον εαυτό μου. Το έπραξα και κάπως τελικά είπα "γιατί όχι". Είναι κάτι που δεν έχω προσπαθήσει ξανά στη ζωή μου, μία πρόκληση που μου άρεσε. Ο φιλανθρωπικός χαρακτήρας της δράσης λειτούργησε θετικά στο μυαλό μου. Σε συνδυασμό με την εμπιστοσύνη που τρέφω καλλιτεχνικά στον Γιώργο, άλλαξα την αρχική μου απόφαση. Μόλις γνώρισα τη θεατρική ομάδα, επιβεβαιώθηκε η θετική διαίσθηση που είχα και είπα "Πάμε!".

Στη συνέχεια, το συζήτησα με τον σύζυγό μου, ο οποίος ήταν επίσης θετικός. Δεδομένου ότι γνωρίζει τη δημιουργική τρέλα που με χαρακτηρίζει, συνειδητοποίησε ότι ήταν κάτι που με είχε χαροποιήσει πριν καν ξεκινήσει, οπότε δεν θα μπορούσε παρά να με στηρίξει» εξομολογήθηκε.

Αυτό που την αγχώνει όπως παραδέχθηκε είναι το να καταφέρει να θυμηθεί τα λόγια της. «Το αστείο είναι ότι στις πρόβες, οι ηθοποιοί αναρωτιούνται πώς δεν αισθάνομαι σίγουρη αν θα θυμηθώ με ευκολία όσα γράφει το σενάριο. Εγώ δεν εκπλήσσομαι. Το θέατρο είναι ένας διαφορετικός τρόπος έκθεσης από εκείνον που έχω συνηθίσει. Δεν είμαι μαθημένη να μιλάω μπροστά σε μάτια που με παρακολουθούν. Αντιθέτως, είμαι εκπαιδευμένη να απευθύνομαι στην κάμερα.

Επίσης, είχα αποβάλλει από τις συνήθειες μου την αποστήθιση ως διαδικασία. Μπορώ να βρεθώ ατελείωτες ώρες στον τηλεοπτικό ή ραδιοφωνικό αέρα αυτοσχεδιάζοντας. Το να παραμένω, όμως, πιστή σε ένα κείμενο το οποίο έχει και πλοκή είναι κάτι που δεν έχω ξανακάνει. Θα προσπαθήσω να τα καταφέρω. Τα λόγια έχω συνέχεια μαζί μου. Τα διαβάζω κάθε βράδυ πριν κοιμηθώ, ενώ είναι και το πρώτο πράγμα που κάνω μόλις ξυπνήσω» εξηγεί.

Το καθημερινό της πρόγραμμα έχει αναπροσαρμοστεί και αναφέρει: «Μετά το δελτίο ειδήσεων, πηγαίνω στις πρόβες. Απλά, έχω περιορίσει τον ύπνο για ένα μικρό χρονικό διάστημα. Το θετικό είναι ότι ο ρόλος μου είναι μικρότερος σε σύγκριση με των υπολοίπων, κάτι που σημαίνει ότι δεν απαιτείται πολύωρη παρουσία μου».

Όσο για το αν θα την τιμήσει με την παρουσία της στο θέατρο και η οικογένειά της; «Εννοείται, αλλιώς δεν θα τους μιλήσω ξανά» λέει γελώντας. «Δεν με ενδιαφέρει αν θα έρθουν στην πρεμιέρα ή σε κάποια από τις επόμενες τέσσερις παραστάσεις, αρκεί να είναι εκεί» εξηγεί.