Μάγεψε στο ντεμπούτο της στο θεατρικό σανίδι η Σία Κοσιώνη - Το πιο θερμό χειροκρότημα από την Ντόρα

Η Σία Κοσιώνη έκανε απόψε ένα βήμα… εκτός δελτίου και ανέβηκε για πρώτη φορά στο θεατρικό σανίδι, συμμετέχοντας στην παράσταση «Παραδοσιακώς Ακατάλληλο». Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΣΚΑΪ εντυπωσίασε το κοινό με την άνεσή της στη σκηνή, υποδυόμενη, ποιον άλλον, τον εαυτό της.



Η παράσταση, με κείμενα του Γιώργου Δ. Λεμπέση και σκηνοθεσία της Λορίνας Κατσιώτη, παρουσιάζεται στο Θέατρο του Κολλεγίου Αθηνών από τις 7 έως τις 11 Νοεμβρίου. Εκεί, η Κοσιώνη μπαίνει με χιούμορ και αυτοσαρκασμό στην καρδιά μιας ιστορίας που παίζει με τα όρια πραγματικότητας και φαντασίας.

NDPPHOTO / NDP PHOTO

Το έργο μάς μεταφέρει σε μια παραδοσιακή αυλή στη Νίκαια, όπου οι κάτοικοι –χωρίς να το επιλέξουν– γίνονται μέρος ενός «κρατικού πειράματος»: επιστροφή στις αξίες και την καθημερινότητα της δεκαετίας του ’60, χωρίς ίχνος τεχνολογίας. Όταν οι ρόλοι αρχίζουν να ξεφεύγουν, η παράσταση μετατρέπεται σε μια απρόβλεπτη σύγκρουση έρωτα και γραφειοκρατίας, τραγουδιού και εξουσίας, με μια ανατροπή που φέρνει τα πάνω κάτω.

Η Σία Κοσιώνη απέδειξε πως δεν γνωρίζει σύνορα στη σκηνή, εκτός από εξαιρετική δημοσιογράφος και παρουσιάστρια, είναι και καλλίφωνη, καθώς ερμήνευσε με πάθος το εμβληματικό τραγούδι των Ξαρχάκου και Γκάτσου «Το Δίχτυ», κερδίζοντας το πιο δυνατό χειροκρότημα της βραδιάς.

Στο πλευρό της Σίας Κοσιώνη, όπως ήταν φυσικό, στάθηκε η οικογένειά της. Η Ντόρα Μπακογιάννη , συνοδευόμενη από τον σύζυγό της Ισίδωρο Κούβελο, έδωσε το «παρών» στην πρεμιέρα, στηρίζοντας με περηφάνια τη νύφη της στο νέο της εγχείρημα. Η παρουσία τους ανέδειξε τη σημασία της οικογένειας πίσω από κάθε μεγάλο βήμα.

Όσο για τον Κώστα Μπακογιάννη, θα παρακολουθήσει την παράσταση σήμερα Σάββατο, καθώς επαγγελματικές υποχρεώσεις τον κράτησαν μακριά από την πρεμιέρα.