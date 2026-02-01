«Τα καταφέραμε» - Η πρώτη ανάρτηση της Σίας Κοσιώνη μετά την περιπέτεια υγείας

Με ένα αισιόδοξο μήνυμα υποδέχθηκε τον Φεβρουάριο η Σία Κοσιώνη, η οποία εξακολουθεί να νοσηλεύεται μετά την πρόσφατη σοβαρή περιπέτεια με την υγεία της.

Η δημοσιογράφος έκανε την πρώτη της ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μετά τις ημέρες που πέρασε στην Εντατική, έχοντας προσβληθεί από πνευμονιόκοκκο.

«Ο Ιανουάριος ήταν μία δύσκολη χρονιά, αλλά τα καταφέραμε», πόσταρε σε story η Σία Κοσιώνη, θέλοντας να δείξει με αυτόν τον τρόπο ότι ο τελευταίος μήνας φάνηκε σαν... χρόνος, αλλά παρά τις δυσκολίες, κατάφερε να βγει νικήτρια.

Instagram/Siakossioni

Η περιπέτεια της Σίας Κοσιώνη

Η Σία Κοσιώνη ένιωσε αδιαθεσία και δυσκολία στην αναπνοή την περασμένη Πέμπτη (22/1), κάτι που την εμπόδισε να παρουσιάσει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ και μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί της έκαναν εισαγωγή στη ΜΕΘ, καθώς μετά από εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι έχει προσβληθεί από πνευμονιόκοκκο.

Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως έχει βγει από τη ΜΕΘ από την Πέμπτη 26 Ιανουαρίου και αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε θάλαμο, με τη νοσηλεία της να συνεχίζεται στο Metropolitan Hospital.