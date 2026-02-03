Σόμμερ: «Η πνευμονία θέλει προσοχή - Είχα σημάδια που αγνοούσα και το οξυγόνο είχε πέσει στο 90»

Για την περιπέτεια υγείας του Κώστα Σόμμερ μίλησε η σύζυγός του Βαλεντίνη Παπαδάκη στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με την εκπομπή Happy Day και εξήγησε:

«Πήγε στον γιατρό, του είπε «μπαίνεις όπως είσαι μέσα», το οξυγόνο του είναι λίγο χαμηλό. Θα μείνει κάποιες μέρες ακόμα στο νοσοκομείο, θα μείνει και 10 μέρες σίγουρα στο σπίτι. Καλά είναι και η ψυχολογία του, είναι κουρασμένος γιατί δεν έχει καλό οξυγόνο, αλλά είναι ελεγχόμενο πια. Ευτυχώς που πήγαμε εκείνη την ημέρα, ήταν κρίσιμη ημέρα, αν δεν είχαμε πάει ίσως να ήταν πιο σοβαρά τα πράγματα, αλλά το προλάβαμε στο τσακ».

Τα παιδιά ήταν άρρωστα την προηγούμενη εβδομάδα και φαίνεται πως τον κόλλησαν κάτι. Δεν μπορεί να συμφιλιωθεί με την ιδέα ότι μεγαλώνει και το άφησε. Του το γύρισε σε πνευμονία. Μου έλεγε ότι δεν είναι καλά, είχε λίγο βήχα και το παράτησε. Κάνει και λίγο δράμα όταν αρρωσταίνει, το έχω βάρος στη συνείδησή μου που δεν τον πίστεψα από την αρχή».

Ο ηθοποιός - επιχειρηματίας μέσα από ένα instagram story είχε πει: «Από ό,τι μου λένε θα κάτσουμε λίγες μέρες ακόμα. Ευχαριστώ για τη φροντίδα, ευτυχώς είμαι σε εξαιρετικά χέρια. Προσέξτε την υγεία σας».

Ενώ πριν από λίγο στην εκπομπή «Το Πρωινό» δήλωσε: «Η πνευμονία θέλει προσοχή. Εδώ και μια εβδομάδα είχα σημάδια που αγνοούσα. Το οξυγόνο μου είχε κατέβει στο 90».