Κώστας Σόμμερ: «Δεν ήθελα με τίποτα να έχω μια χαλασμένη οικογένεια»

Τον Κώστας Σόμμερ και την Βαλεντίνη Παπαδάκη φιλοξένησε η εκπομπή «Happy Day» οι οποίοι μίλησαν για την απόφασή τους να δημιουργήσουν οικογένεια και για τον ρόλο που έπαιξε το timing.

«Εγώ το ήθελα πάρα πολύ να κάνω οικογένεια. Απλά είμαι άνθρωπος της λογικής σε αυτά. Έβαζα κάτω μαθηματικά και σκεφτόμουν «αν βγει αυτό», έλεγα ότι «αυτό δεν έχει πολλές πιθανότητες να πετύχει» και έλεγα «άστο τώρα». Δεν ήθελα με τίποτα μια χαλασμένη οικογένεια, ιδανικά. Ήθελα να έχει πιθανότητες να κρατήσει πολύ. Καμία φορά όσο μεγαλώνεις, τα πράγματα τα βλέπεις περισσότερο με τη λογική και λιγότερο με το συναίσθημα» εξήγησε ο ηθοποιός - επιχειρηματίας.

Και η σύζυγός του συμπλήρωσε: «Ήταν το timing πολύ σωστό. Σε μια άλλη φάση της ζωής μου μπορεί να μην μπορούσα να εκτιμήσω αυτό που είναι ο Κώστας και αυτό που έχει να δώσει».