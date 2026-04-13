Σία Κοσιώνη: «Φέτος το Πάσχα για μένα κάθε τι είχε νόημα ξεχωριστό»

Η Σία Κοσιώνη πέρασε τις ημέρες του Πάσχα στο Καρπενήσι, την ιδιαίτερη πατρίδα του συζύγου της, Κώστα Μπακογιάννη. Ήταν το πρώτο ταξίδι για τη δημοσιογράφο μετά τη σοβαρή περιπέτεια που είχε με την υγεία της όταν τον περασμένο Ιανουάριο προσβλήθηκε από πνευμονιόκοκκο και νοσηλεύτηκε στην εντατική. Αυτή η δοκιμασία της άλλαξε τον τρόπο σκέψης και φέτος το Πάσχα τα είδε όλα αλλιώς, όπως είπε και σε ανάρτηση που έκανε στο Instagram.

«Μέσα στο μίξερ της καθημερινότητας ξεχνάμε ότι κάθε στιγμή μας είναι μοναδική και πολύτιμη. Φέτος το Πάσχα για μένα κάθε τι είχε νόημα ξεχωριστό. Όλα ιδωμένα διαφορετικά. Η βόλτα στο βουνό. Η πρώτη μετά τις 24/1. Ένα κόκκινο ποτήρι κρασί. Το πρώτο κι αυτό μετά τις 24/1. Οι άνθρωποι μας, αυτοί που βλέπουν μέσα από τα μάτια σου και αναπνέουν μαζί σου. Πάντα εκεί. Είμαι ευγνώμων. Να χαίρεστε τις ζωές σας και τους ανθρώπους σας. Χρόνια πολλά σε όλους!»